Sergio Marchionne: "Ya hace nueve años que no ganamos"

Google Plus

Räikkönen se prepara para salir a pista | Twitter oficial de la F1

El objetivo de Ferrari es cada año el mismo, ganar. Por ello, las últimas nueve temporadas- esta sería la décima- en la Fórmula Uno de la escudería del "Cavallino Rampante" han sido todo un fracaso pero en Maranello, otra vez, parece haber optimismo para volver a estar en lo más alto. No obstante, el tener un gran nombre no implica nada y eso ha sido uno de los motivos que han penalizado a Ferrari en los últimos años.

Vettel y Räikkönen intentarán volver a poner a Ferrari a donde le corresponde, pero no será tarea fácil. Mercedes parece que sigue estando un paso por delante, aunque Red Bull sí que se está mostrando, a priori, peor que los italianos, por lo que es algo que deberán aprovechar.

De la oportunidad que se le presenta a los italianos ha hablado el director de la escudería, Sergio Marchionne, quien no oculta las ganas que tienen en Ferrari de ganar un nuevo título mundial. "Ya hace nueve años que no hemos ganado, este sería el décimo. Terminará. Todavía hay margen para corregir los problemas. Ferrari tiene que volver a ser imbatible, como cuando Schumacher estaba aquí", explicaba.

Además, Marchionne también ha mostrado satisfecho con el rendimiento del coche en relación con el año pasado, cuando los de Maranello estaban, claramente, por detrás de los Mercedes y de los Red Bull. "El nuevo coche es fiable, es un gran paso adelante. He estado siguiendo los resultados de los tests de Barcelona y las cosas van bien. Los pilotos están contentos. ¿Los objetivos? Por supuesto que ganar, pero no puedo decir cuando. Estoy contento con cómo va el coche, es mejor que el del año pasado, y no solo porque han cambiado las normas sino por cómo ha sido diseñado y ha rendido en pista", finalizó.