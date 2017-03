Fernando Alonso: "Tenemos un problema y es la unidad de potencia"

Fuente: McLaren-Honda

La pretemporada de McLaren-Honda no está siendo nada fácil. Los de Woking llegaban a Barcelona el 27 de febrero con la esperanza de tener un buen coche y una buena unidad de potencia para poder empezar a competir por algo más grande. Desgraciadamente, no ha sido así y los fantasmas del pasado han vuelto al box de los ingleses. Fernando Alonso no ha podido llegar a las 50 vueltas en el sexto día de entrenamientos y ha sido el decimosegundo piloto más rápido.

Después de la jornada, el piloto asturiano se ha encontrado con la prensa que cubre la pretemporada para hablar de la pretemporada. “No estamos cumpliendo nuestras expectaciones, no somos tan rápidos como queríamos en estos test invernales. Por otra parte, solo son los test de invierno. La temporada es lo suficientemente larga como para tener tiempo para reaccionar. No es ningún secreto, no estamos felices, no estamos completando los programas, nos falta información”, ha comentado el español

Cuando le han preguntado si creía que esta pretemporada se parecía a la desastrosa de 2015, el asturiano lo tenía claro: “Creo que es similar a la de años pasado, en 2015 estábamos muy lejos. Probablemente este año es más frustrante porque con el cambio de normativa teníamos esperanza de habernos acercado. La situación va a mejorar y debe mejorar. Necesitamos una reacción de todos, debemos permanecer juntos. Pero espero una gran respuesta por parte del equipo”, aseguró el bicampeón.

Fernando Alonso pilotando el MCL-32.

Alonso ha dejado claro que está contento con el chasis del MCL-32. El problema es el motor de Honda: “El chasis va bien, estoy feliz con el balance, con cómo tomo las curvas, estoy disfrutando al conducir, no creo que estemos que estemos muy lejos a nivel de chasis, pero tenemos un problema y es la unidad de potencia. No hay fiabilidad y no hay potencia. Creo que perdemos 30km/h en cada recta”, ha contado el asturiano.

A pesar de los problemas, Alonso está disfrutando al conducir el coche con la nueva reglamentación: “Tengo mucho tiempo, estoy disfrutando, me he preparado mejor que nunca, puedo conducir con mi estilo de conducción, como en los viejos tiempos. Me siento más fuerte que nunca, pero no tenemos potencia [en el motor]”.

El asturiano no pierde la esperanza y deja claro que su espíritu de ganador nunca le ha abandonado: “Estoy seguro de que este año seremos competitivos, no sé en qué parte del año, pero lo seremos. Quiero ganar carreras, quiero estar en el podio, y si todo va en la dirección equivocada, el año que viene volveré a atacar, me motivará más".

Alonso rodando por la tarde en Montmeló.

“No voy a parar de competir con un mal sabor de boca, no voy a parar de correr sin un buen resultado, que es lo que creo que me merezco. Sí un día veo en el coche que la gente coge unas buenas líneas en las curvas, y frenan más tarde que yo, hacen mejores salidas que yo, ese día pararé, pero con lo que veo ahora, estoy en mi mejor nivel y es el momento de atacar”, ha seguido explicando el piloto.

Fernando confía en el equipo y espera respuestas: “Espero una reacción increíblemente rápida y fuerte del equipo. Tenemos que desbloquear la potencia del motor, si es verdad que la tiene ahí dentro, porque nunca hemos podido rodar con los caballos que se esperaban del motor. Luego la fiabilidad, poder dar todas las vueltas que queramos y parar cuando queramos y no por una alarma”, ha concluido el español.