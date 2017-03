Google Plus

Max Verstappen: “En general ha ido todo bien” | Fuente: Zimbio

Buen debut de Max Verstappen en las pruebas de pretemporada. El holandés ha marcado el cuarto tiempo más veloz parando el crono en un 1:20.432, además ha sido el piloto que más vueltas ha dado en los catorce pilotos que han salido a rodar al circuito de Barcelona-Catalunya con un total de 102 vueltas, seguido muy de cerca por Sergio Pérez con 100.

"Es desafortunado que hayamos tenido que parar al final, pero confiamos en resolver los problemas"

El joven talento de la escudería de Milton Keynes ha valorado de forma muy positiva la jornada y han sido capaces de recoger información vital para encarar de la mejor manera el primer Gran Premio: "No ha sido un mal día. Hemos tenido que parar el coche un par de veces, pero por la tarde casi hemos completado una distancia completa de carrera. En general ha ido todo bien y hemos recopilado muchos datos, algo importantísimo. Es desafortunado que hayamos tenido que parar al final, pero confiamos en resolver los problemas. La tanda larga esta tarde ha ido bien... ¡se ha hecho larga! Es aburrido cuando estás solo en pista y va todo bien".

El piloto de 19 años cree que con los nuevos monoplazas se puede empezar a “ir más a fondo” incluyendo que es muy predecible ya que se sabe “cómo reaccionará” cuando se va a afrontar una variante, comentando que es “más divertido” al ir por las curvas rápidas.

Verstappen reconoce que a poco de finalizar el día, el RB13 no se quedó “sin gasolina” aunque estuvieron a escasos giros de “terminar una distancia de carrera” asegurando que ha sido “un fallo en el MGU-K” pero cree que Renault “ya tenía previsto cambiar el elemento” de cara a la cita inaugural en Australia.

Para terminar, el piloto que lleva el dorsal 33 destaca que no sabe en qué posición están ya que los equipos en las pruebas van con distintas reglajes: "Es difícil de decir en qué situación estamos respecto al resto, pues no sabes cuánta gasolina llevan. A ello se el hecho de los nuevos coches, y puedes probar muchas cosas de la configuración y encontrar unos reglajes que te den todavía más rendimiento en pista. Tenemos mucho trabajo por hacer, pues no hemos probado todas las opciones a nivel de configuración se coche. Hasta ahora todo ha ido bien, es un coche fino y predecible".