Sebastian Vettel: "Todavía no estamos contentos con las vueltas rápidas"

Google Plus

Fuente: Scuderia Ferrari

Ferrari está siendo la gran sorpresa de esta pretemporada. Los de Maranello no solo han construido un coche que parece veloz y agresivo, también lo es una vez pisa la pista. Sebastian Vettel ha logrado está mañana el tiempo más rápido de toda la pretemporada, 1:19.024 con ultrablandos. Sin embargo, el alemán podría haber hecho un tiempo aún más rápido si no levantara el pie en la recta. Es demasiado pronto para que Ferrari enseñe sus cartas.

Justo después de bajarse el coche, el alemán se ha reunido con la prensa. Los de Maranello aún no están contentos con el rendimiento del coche y buscan más: “Bueno nosotros solo estamos completando nuestro programa, a veces vas más rápido, a veces vas más lento, pero creo que aún seguimos estando un poco atrás, no estamos todavía muy contentos con las vueltas rápidas. Hasta ahora, el coche ha demostrado que tiene fiabilidad. Las primeras sensaciones son buenas, y hemos dado un paso hacia delante desde el año pasado”, ha comentado Vettel.

Muchos creen que Ferrari se ha convertido en el equipo favorito de esta temporada, pero Vettel no está de acuerdo: “Creo que si en Melbourne podemos estar luchando por el podio sería genial, pero eso aún está muy lejos, obviamente no está tan lejos, pero aún tenemos mucho que aprender, mucho que hacer. Cada vez estamos creciendo más juntos. Está claro quién es el favorito, sería una sorpresa que no lo fuera un equipo que ha ganado tres mundiales seguidos, con o sin el cambio de reglas, tienen un buen equipo de gente”, ha comentado el alemán.

Sebastian Vettel saliendo del box. Fuente: Scuderia Ferrari

Vettel ha comentado que tanto él como Ferrari han aprendido de sus errores y están preparados para los retos de 2017: “Creo que estoy mejor preparado que el año pasado, he podido hacer más vueltas y en general creo que el equipo está en mejor forma. Aprendimos mucho del año pasado. Fue un año muy importante para nosotros, no fue exitoso, pero creo que lo que paso dentro del equipo fue muy importante para ayudarnos a dar un paso adelante y espero que lo hayamos logrado, pero no tendremos una idea clara de donde estamos hasta Melbourne y las primeras carreras.”

Lo que más le ha sorprendido al alemán de los nuevos coches es el downforce: “La cantidad de downforce que crea, pero creo que eso nos pasa a todos. Vamos aún demasiado lentos en las rectas, pero ganamos tiempo en las curvas. Este circuito nos lo conocemos bien, sabemos dónde están los limites, pero los hemos tenido que redefinir”, ha comentado el tetracampeón.

Vettel, como el resto de pilotos, está encantado con los nuevos coches y está listo para que todo vuelva a empezar: “Es mucho más divertido, los coches son mucho más divertidos de conducir, son más rápidos, hasta ahora estamos contentos. Para Melbourne solo faltan dos semanas, los chicos están trabajando muy duro aquí y también en la fábrica, porque necesitamos mejorar”, ha concluido el alemán.