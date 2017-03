Sebastian Vettel: “Me siento feliz en el coche”

Google Plus

Vettel hace el mejor tiempo de la pretemporada. - Fuente l Ferrari

Sebastian Vettel ha superado el tiempo de Valtteri Bottas en la séptima jornada de test en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Hasta ahora el finlandnés mantenía el mejor resultado de estos test pero en Ferrari continúan con su buena racha durante los entrenamientos.

Vettel ha conseguido un 1:19.024 frente al 1:19.310 que consiguió Bottas con Mercedes la semana pasada y que era hasta ahora el mejor registro de la pretemporada.

El alemán ha reconocido que se siente a gusto con el SF70-H el cual asegura es mejor que el que llevaba la Scudería en 2016: "El coche está mucho mejor que el año pasado debido a la naturaleza de la fórmula. Las cosas empiezan a cuadrar y me siento feliz en el coche, pero todavía es pronto", dijo siendo cauto para Sky Sports F1 tras las primeras sesiones de entrenamientos.

El de Ferrari destacó el esfuerzo que están trabajando en Maranello con las conclusiones que sacaron de la temporada pasada cuando el equipo rojo por excelencia no obtuvo los resultados que esperaban: "El equipo está trabajando muy duro y las experiencias del año pasado nos han ayudado a crecer como un equipo", ha aclarado.

Sebastian Vettel ha dado hoy 156 vueltas al trazado barcelonés, pero admite que tienen algo de retraso en sus actuaciones: "Si nos fijamos en las hojas de tiempos al final del día, por supuesto, es importante estar en la zona de arriba, pero nuestro objetivo es simplemente completar nuestro programa. Estamos un poco atrasados ​​pero estamos avanzando", ha explicado el alemán

Le ha restado importancia también recordando que la competición no ha comenzado todavía: "Ahora mismo, no importa dónde estemos aquí, ya que no obtienes puntos".

En esta misma línea, Sebastian no cree que el resultado de los test tenga que ver con los que se obtendrán una vez comenzado el Mundial y ha aprovechado para decir que sigue viendo a Mercedes como líder entre todos los equipos por lo que será difícil superarlos: "Mercedes sigue siendo muy rápido si nos fijamos en su ritmo a largo plazo. Ellos son a los que hay que vencer. Históricamente, mira lo lento que van en las pruebas antes de la temporada", ha completado.