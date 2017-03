(Efecto bob en la foto principal y las imagenes de Getty han de levar firma) Lewis Hamilton: "No podemos empujar al 100% en cada vuelta"

Fuente: Getty Images

Lewis Hamilton ha sido el encargado de conducir por última vez esta pretemporada el W08. El tetracampeón del mundo ha dado 54 vueltas al trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya y ha acabado el día con el quinto mejor tiempo, un 1:19:850. La próxima vez que el inglés se suba a la flecha plateada será el 24 de marzo en Albert Park.

Al acabar la sesión, Hamilton se ha reunido con la prensa a la que ha contado que estaba satisfecho con el trabajo realizado hoy, a pesar de no dar tantas vueltas como de costumbre: “Hoy hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Hemos aprendido mucho y estamos felices con todo lo que hemos ganado y sabemos que nos vamos con toda la información que necesitábamos”, ha comentado el inglés.

Lewis Hamilton rodando por última vez en pretemporada. Fuente: Getty Images

El inglés se va de Barcelona con buenas sensaciones y contento con todo el trabajo del equipo: “Hemos tenido dos buenas semanas. Días con subidas y bajadas, muchos cambios. Creo que hemos trabajado mejor que nunca juntos. Además, Valtteri está haciendo un trabajo increíble. El tiempo dirá si tenemos más potencial. Los demás parece que son muy rápidos, así que tenemos una buena batalla entre manos”.

La temporada pasada Hamilton fue uno de los pilotos más críticos con los neumáticos. El piloto está mucho más contento con los nuevos Pirelli, pero confirma que la degradación sigue estando presente: “No podemos empujar al 100% en cada vuelta porque las gomas se siguen degradando. Es cierto que los neumáticos son mucho más duros que los del año pasado y no son tan propensos a recalentarse, pero aún lo siguen haciendo en menor medida. Además, estos días aquí no hacía calor, así que cuando lleguemos a sitios calurosos me imagino que tendremos más degradación “.

Hamilton está muy impresionado con el trabajo de sus máximos rivales esta pretemporada: “ [Ferrari] Han estado haciendo un trabajo increíble y creo aún lo harán mejor, no han dicho la última palabra. Esta semana su ritmo aquí ha sido fantástico. Además, creo que Red Bull también estará ahí, no creo que hayan traído todo lo que tienen aquí y seguro que son muy rápidos en la primera carrera. Espero una batalla con estos dos equipos”, ha comentado el inglés.

Hamilton rodando en el tercer sector. esta tarde Fuente: Getty Images

Estando en Barcelona, era inevitable que al inglés le preguntaran por el histórico partido del Barcelona y el PSG: “Fue el mejor partido que he visto. Fui muy afortunado de estar ahí. Llevo hablando con Neymar de ir a verle jugar bastante tiempo y esta era la oportunidad perfecta. Además, algunos de mis mejores amigos vinieron desde el Reino Unido. Fue increíble e inspirador ver a los chicos jugar. Y los fans, la energía en el estadio era explosiva y después toda la ciudad estaba feliz”, explicaba Hamilton.

El inglés también ha querido dedicar unas palabras a la familia de John Surtees, excampeón de Fórmula 1 y motos, que ha fallecido esta tarde con 83 años: “Me lo acaban de decir. Acabar el día con esta noticia es muy triste. Era una leyenda del deporte y un hombre muy agradable. Le envió mis oraciones y fuerza a la familia. Es un shook para todos”, ha concluido Hamilton.