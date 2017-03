Google Plus

Carlos Sainz: "Podemos ir a Australia más tranquilos" | Fuente: @ToroRossoSpy

A pesar de los problemas iniciales de Toro Rosso con la unidad de potencia de Renault, cabe recordar que volvieron con los franceses tras la frustrante experiencia con los motores Ferrari del 2015, han tenido un final de pretemporada bastante positivo y con fiabilidad, sobre todo este viernes donde Carlos Sainz pudo rodar sin inconvenientes en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde se celebraron los test.

El piloto madrileño asegura que en esta última jornada pudieron realizar todo el plan que tenían propuesto y alaba la labor de sus ingenieros durante estos ocho días de pruebas: “Hemos completado todo el programa sin ningún contratiempo.​ Ahora podemos ir a Australia más tranquilos. Hemos hecho una simulación de carrera completa y el resto del programa. También me siento contento por los mecánicos, que llevando dos semanas trabajando como en su vida para resolver los pequeños problemas que no paraban de salir y por fin han tenido un día tranquilo en el que poder disfrutar un poco más”.

El de Toro Rosso cree que no van a tener “un coche extremadamente diferente” al presentado estos días, ya que lo que tienen es “suficiente para empezar la temporada” y después continuar desarrollando el monoplaza con evoluciones. El hecho de haber podido dar pocas vueltas hace que tengan “potencial por descubrir” y calificando de “importante” el paso que ha dado Renault.

Carlos Sainz dentro del STR12 | Fuente: @ToroRossoSpy

Sainz este viernes ha completado un total de 132 giros y se ha sido uno de los pilotos que ha bajado del 1:20, dejando el crono en 1:19.837.​ Además, sumando las 92 del pasado miércoles, el piloto que lleva el dorsal 55 ha dado 224 vueltas.

Para finalizar, el compañero de Daniil Kvyat garantiza que estos monoplazas no son como los de 2016 porque cuesta adaptarse y para ello se necesita sustituir algún que otro set-up: “Estos coches no son como los del año pasado y necesitas más vueltas para encontrarte mejor, por lo que hoy he podido pedir cambios al equipo y ellos también indicarme cambios para ir mejor con el coche”.