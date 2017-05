Honda no recibirá ayuda de la FIA para mejorar su motor

Google Plus

McLaren Honda, tests de invierno 2017 / Fuente: Zimbio

Honda parece que no consigue estar a la altura de una competición como es la Formula 1. Una competición donde no hay tiempo para mejorar, donde un segundo es eterno. Pues parece que McLaren Honda se las tendrá que apañar sólo como hicieron el resto de escuderías en pretemporada. Y es que Honda ya sabe al menos por qué no tienen buen motor este año; motor que es peor que el de la temporada 2016.

La Federación Internacional de Automovilismo sugirió que entre los cuatro fabricantes de motores (Renault, Mercedes AMG, Ferrari y Honda), hubiera un rendimiento más o menos equiparable, para aumentar así el espectáculo y atraer a los fans perdidos durante el dominio de Mercedes, el cual parece llegar a su fin.

Se analizaron los datos de las carreras de Australia, China y Bahréin; y se dictaminó que las diferencias entre Mercedes, Ferrari y Renault eran inferiores a tres décimas, dándose la FIA por satisfecha. Y es que Honda está a una larga distancia del resto de motores, pero aun así ésta no será beneficiada por la FIA. Charlie Whiting también confirma que aunque el rendimiento de Honda esté muy lejos de las tres décimas, las medidas de la FIA son óptimas.

El propulsor japonés es sin duda el peor de la temporada, pero también de la pretemporada, pues fue uno de los equipos que menos kilometraje hizo debido al fallo estructural de diseño de motor. No sólo es un mal motor en rendimiento, sino también en fiabilidad, pues ni Stoffel Vandoorne ni su compañero Fernando Alonso han conseguido acabar ninguna de las tres carreras disputadas hasta la fecha en lo que va de temporada.

Se espera que en Barcelona, tanto Honda como el resto de equipos introduzca nuevas mejores para sus coches; aunque, quién sabe; ¿funcionarán alguna vez las “mejoras” que Honda introduce en sus coches?