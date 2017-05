¡Bottas gana el GP de Rusia! Vettel, 2º, Kimi, 3º y Hamilton, 4º. Sainz, 10º y Alonso, ni empezó.

Fernando Alonso ha abandonado en las cuatro carreras disputadas este año.

¡Stoffel Vandoorne consiguió terminar el Gran Premio con el McLaren! Finalizó 14º.

Carlos Sainz se mete en los punts y termina décimo en Rusia. Bien Esteban ocon que tras tres carreras siendo décimo ha terminado séptimo hoy.

Verstappen, quinto, Pérez, sexto, Ocon, séptimo, Hülkenberg, octavo, Massa, noveno y Sainz, décimo.

Bottas, Vettel y Raïkkönen hacen el podio en Sochi, con Hamilton cuarto.

Segunda carrera de la temporada que gana Mercedes. Hay lucha entre las dos escuderías. Ambas han ganado dos Grandes Premios en cuatro carreras.

¡Primera victoria en Fórmula 1 para Bottas!

¡¡Valtteri Bottas gana el GP de Rusia!!

Felipe Massa estorba a Vettel.

¡Vettel activa el DRS! Lo intenta todo el de Ferrari para alcanar a Bottas.

Sebastian Vettel vuela persiguiendo a Valtteri Bottas. Desde el muro le dicen que presione al finlandés porque puede cometer un error.

¡Cinco vueltas para el final! Si Bottas aguanta, conseguirá su primera victoria en Fórmula 1.

Bottas va a tener que luchar si quiere ganar la que está siendo su mejor carrera.

El finlandés de Mercedes se ha salido de pista y ha perdido tiempo. Le sigue Vettel a menos de dos segundos ya.

Bottas está perdiendo ritmo. Kimi también y Hamilton se acerca al podio.

Para Vettel por fin. Mala parada porque no le entraba la rueda izquierda delantera y le hace perder cerca de un segundo. Sale segundo y Bottas lidera de nuevo la carrera.

Vuelta rápida de Kimi Räikkönen.

Para Hamilton. Ya solo queda Vettel.

Hamilton y Vettel son los únicos de arriba que no han parado todavía.

Parada de Kimi Räikkönen. Entra también Verstappen que sale por delante de Hülkenberg

Bottas entra en boxes. Vettel, líder provisional de la carrera.

Vuelta 28 de 52 y hasta el piloto que rueda en undécima posición, Stroll, van doblados.

Se acerca Vettel a Bottas. Uno de los dos tiene que entrar primero. Veremos quién arriesga.

Vandoorne entra en boxes. Recordemos que McLaren solo tiene un piloto en pista puesto que Fernando ALonso tuvo que bajarse del monoplaza antes de dar comienzo la carrera.

Para Sainz y se reincorpora undécimo, por detrás de Stroll, que todavía tiene que entrar en boxes, lo que asegura una posición en los puntos al español.

Verstappen encabeza 'la otra carrera' por detrás. Rueda quinto, a 20 segundos del primero.

Vettel va como un tiro para preparar su entrada en boxes y ganar todo el tiempo posible antes de la parada.

Vandoorne se mantiene en carrera sin problemas en 12º posición.

Sainz va noveno tras las paradas de Massa y Magnussen.

Empiezan a entrar los pilotos en boxes. Massa, Magnussen y Kvyat.

Hamilton coge ritmo en carrera. Ha tenido problemas con las temperaturas y desde el muro le dicen que Bottas también las ha tenido.

Bottas continúa con su espectacular carrera. Primero, desde la salida, ya que partió desde la pole.

Vettel va segundo a 4 segundos de Bottas. Por detrás, Hamilton, cuarto, rueda a 3 segundos de Räikkönen.

Sebastian Vettel hace vuelta rápida con 1:38,629.

Fernando Alonso: "He mirado un avión para irme ya pero parece que no hay. Así que me quedaré por aquí a ver la carrera y me tomaré un helado".

Fernando Alonso: "Me dijeron que tenía problema de potencia y el coche se paró".

Fernando Alonso: "Hasta que no llegue el coche al garaje no podrán tener la respuesta exacta. Pero ha sido un problema con la unidad de potencia".

Fernando Alonso: "No hemos podido ni siquiera participar y hay bastantes cosas que mejorar".

Fernando Alonso: "Lo llevo mal, todos queremos estar ahí, pero son cosas que pasar".

Magnussen, que va décimo, se queja de la decisión de Charlie Whiting. Su resultado en carrera con la sanción de cinco segundos podría afectar a Carlos Sainz, que rueda 11º.

Verstappen está quinto, seguido de Massa, sexto y Pérez, séptimo. Ocon, Hülkenberg y Magnussen completan los diez primeros puestos.

La carrera está estabilizada en Sochi. Bottas continúa primero y saca ya más de tres segundos a Vettel.

Hamilton anuncia que algo no va bien en su coche y rueda cuarto, posición desde la que salió.

Stoffel Vandoorne también ha recibido cinco segundos de sanción por no trazar bien la curva 2.

Esta decisión influye en Carlos Sainz que rueda 11º, una posición por detrás de Kevin.

Cinco segundos de penalización para Kevin Magnussen por rebasar los límites de la pista.

No habrá consecuencias del toque entre Hülkenberg y Stroll.

Ricciardo abandona la carrera. Problemas para el de Red Bull que contestó que su coche "es bonito" cuando le preguntaron qué era lo mejor del monoplaza.

Carlos Sainz rueda 11º, con su compañero Daniil Kvyat a un segundo por detrás de él.

Daniel Ricciardo tiene problemas con los frenos. Se dirige a boxes echando a humo.

Bottas saca 1,9 segundos a Vettel. Kimi, tercero.

Buena salida de Bottas que se mantiene primero. Vettel segundo. Carlos, 12º.

¡Accidente! Toque de Jolyon Palmer y Romain Grosjean. Ambos pilotos quedan fuera de carrera.

Carlos comienza 14º con tres posiciones de sanción por lo ocurrido con Lance Stroll en Bahréin.

¡Comienza la carrera en Rusia!

Los pilotos dan una vuelta más de formación por el abandono de Fernando. Se estaba quejando por radio el asturiano de que tenía problemas.

Fernando Alonso no puede ni siquiera empezar la carrera. Le tocó a Stoffel Vandoorne en la anterior carrera y hoy le toca a él. Una lástima estos abandonos que está sufriendo McLaren.

¡Fernando se baja del monoplaza! Se para el McLaren antes del pitlane. Retiran el coche y Alonso regresa andando.

Vuelta de reconocimiento en Sochi.

¡Faltan menos de 15 minutos para que dé comienzo el GP de Rusia!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Rusia 2017 de Fórmula 1 en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.

La elección de neumáticos será por tanto clave en momentos como este, si bien se espera que la carrera vaya a una sola parada. Otro de los puntos más difíciles de este circuito es la cuarta curva, de casi 90 grados a derecha.

El Autódromo de Sochi acoge el GP de Rusia desde 2014, ya que forma parte de las instalaciones que se construyeron para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en esta ciudad. Aunque es permanente, parte de ese trazado, un poco más de un kilómetro, se realiza por una vía urbana.

Sebastian Vettel: "Simplemente fue genial. Fuimos muy bien ayer y también esta mañana, el coche funcionaba fenomenal. Realmente no hay ningún secreto para el resultado de hoy, sencillamente cuando te sientes uno con el coche encuentras el ritmo y sabes lo que esperar. Sabíamos que estaría todo muy ajustado con Mercedes, podrían haber acabado ellos delante, pero estoy muy contento por el equipo de que consiguiésemos acaparar la primera línea".

Kimi Räikkönen: "La primera línea es un resultado genial para el equipo, claro que me gustaría estar delante, pero no es fácil conseguir una buena vuelta en este circuito. Estoy contento con el segundo puesto, es mucho más de lo que he conseguido hasta el momento este año. Es un buen puesto para empezar la carrera, pero solo es la clasificación".

Valtteri Bottas: "Todo el fin de semana, han tenido la ventaja y han sacado más del coche y sobre todo mucho más del neumático ultrablando. Nosotros hicimos mejoras ayer de cara a hoy, pero se ve que no han sido suficientes. Ha sido un gran trabajo por parte del equipo, estamos cerca y en la segunda línea de parrilla. Como siempre, mañana es el día que cuenta. Estar en la segunda línea aquí no es algo malo, hay mucho camino hasta la primera curva".

Los españoles, fuera de los diez primeros

Fernando Alonso: "Es increíble lo que perdemos en la recta. En las dos rectas perdemos entre 2.5 y 3 segundos. Estoy a tope de forma, en mi mejor momento, pero es lo que hay".

Carlos Sainz: "Va a ser una carrera durísima en ese sentido. Sabemos que adelantar aquí, con la carrera a una parada, va a ser extremadamente complicado. Voy a intentar lo de siempre: hacer una buena salida y a ver qué nos podemos inventar en cuanto a la estrategia para ir hacia delante. A la mínima que algo falle delante, un noveno o un décimo debería ser nuestro objetivo".

Sebastian Vettel sigue sumando

Las previsiones se cumplieron y Ferrari se hizo con la pole en Rusia. Los de Maranello no conseguían hacer doblete desde el GP de Francia de 2008. Sebastian Vettel saldrá primero en Sochi seguido de Räikkönen, Bottas y Hamilton, al que un error le relegó a la cuarta posición. Ricciardo se sitúa quinto a dos segundos de la pole, seguido del Williams de Massa y Verstappen. Hülkenberg se colocará octavo en la salida seguido de los dos Force India que completan los diez primeros puestos. Ningúno de los españoles consiguió meterse en Q3.

Ferrari intuye la pole

En los libres 3 Ferrari dejaba ver que podía hacerse con la pole. Terminaba así sacando tres décimas a Bottas y cinco a Lewis. Los Red Bull se ha colocado por detrás, a aun 1.4 segundos de los cuatro primeros, pero lejos de alcanzarlos. Daniel Ricciardo ha tenido problemas técnicos y su monoplaza se le ha quedado parado. Williams ha sido el cuarto mejor equipo de la parrilla con Renault detrás suya, que sigue mejorando. La novena posición de Sainz le daba esperanzas de entrar en Q3.

La Scudería sorprende en los entrenamientos

En los Libres 2, Ferrari sorprendió de nuevo por su extraordinario ritmo, que le hizo acabar con sus dos monoplazas por delante de ambos Mercedes. Max Verstappen se quedó parado con su Red Bull mientras que Romain Grosjean sufrió con el Haas.

Los entrenamientos Libres 1 han tenido dueño. Ferrari ha dominado con Kimi Räikkönen marcando el mejor crono mientras que el Mercedes de Bottas lo seguía de cerca. En la segunda sesión, Sebastian Vettel tomaba el relevo a su compañero de equipo y se colocaba como el mejor. Los españoles no quedaron entre los diez primeros sino que se mantuvieron alejados de las primeras posiciones., con Alonso 13º y Sainz 14º. Stoffel Vandoorne no empieza el GP de Rusia mucho mejor que terminó el Bahréin donde ni siquiera pudo correr ya que en la vuelta de reconocimiento algo falló en su monoplaza. El belga sufrirá una sanción de 15 puestos por usar el quinto MGU-H y MGU-K.

Vettel encabeza el Mundial

La lucha por el título se vive en la Fórmula 1 desde la primera carrera. En 2017 Mercedes está viendo peligrar su reinado. Esta vez a manos de Ferrari. La Scudería va primera en clasificación con Sebastian Vettel, quien ha logrado dos victorias en las tres carreras que se han disputado hasta ahora esta temporada. En Australia, la primera cita de la temporada, y Bahréin, la pista fue de Sebastian Vettel mientras que en China fue Hamilton quien se hizo con la victoria.

La temporada, sin embargo, sigue siendo frustrante para Fernando Alonso, que todavía no ha conseguido acabar una sola carrera este año con el McLaren-Honda, mientras que su compatriota, Sainz, tvo que abandonar en Barhéin, pero en las anteriores finalizó octavo y séptimo.

Sochi, territorio de Mercedes

Nico Rosberg es el ganador más reciente del Gran Premio de China. En 2016 se impuso a Lewis Hamilton, que acabó segundo, y a Kimi Räikkönen, que dio una de las sorpresas de la temporada metiéndose en el podio, seguido de Valtteri Bottas, por entonces piloto de Williams, y Felipe Massa, su compañero de equipo.

El Gran Premio de Rusia de 2016 supuso uno de los mejores resultados de la pasada temporada para Fernando Alonso, así como uno de sus mejores puestos en su historia reciente con McLaren. El piloto asturiano finalizó sexto en una gran carrera. Carlos Sainz, por su parte, fue duodécimo debido a una penalización

Temperaturas suaves en Sochi: El tiempo durante la carrera se espera soleado, tal y como ha sido el fin de semana. Las temperaturas rondarán los 15º C, por lo que serán suaves y los neumáticos que llegan a Rusia son los compuestos más blandos.

El reciente circuito de Sochi

Solo la escudería Mercedes ha ganado en este circuito. Hamilton lo hizo dos veces, en 2014 y 2015 y en 2016 lo consiguió Nico Rosberg. Por tanto, ningún piloto español ha ganado nunca este Gran Premio.

El circuito Autódromo de Sochi está situado en el Parque Olímpico del balneario de Sochi, en Krai de Krasnodar, Rusia. Comprende una distancia de 5.848 metros, o lo que es lo mismo, 5,8 kilómetros entre los que se encuentran 18 curvas. Los pilotos darán 53 vueltas al trazado en el que durante el 56% de cada una de ellas el acelerador se mantendrá a fondo.

La velocidad punta puede llegar a los 320 kilómetros por hora, y el consumo de combustible será alto. Entre los puntos clave del circuito se encuentra la recta de 1.200 metros que exigirá grandes frenadas al finalizar, y que puede implicar cambios de 237 kilómetros por hora a 115 kilómetros por hora.