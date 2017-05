Bottas saborea el cielo

Google Plus

Bottas celebra su primera victoria en Sochi / Fuente: Zimbio

Tras un arranque de temporada algo discreto, pero no decepcionante de Valtteri Bottas; el ex de Williams ha logrado su primera victoria en Formula 1. Sabedor de que tiene de compañero de equipo a un tricampeón mundial como es Lewis Hamilton, el finlandés ha tenido buen arranque de temporada, pues ha estado en el podio en todas las carreras excepto en China, que debido a un trompo en periodo de safety-car, no pudo subirse al cajón.

"Es increíble. He necesitado algo de tiempo, más de 80 carreras, pero la espera ha merecido la pena. Ha llegado esta oportunidad tan extraña para llegar a este equipo y ellos lo han hecho posible hoy. Tengo que darles las gracias, porque sin ellos no habría sido posible".

Hizo en Bahréin la pole, sin embargo su ritmo no fue nada competitivo, algo que en parte tuvo que ver en la no victoria de Hamilton. Sin embargo en Rusia, a pesar de partir 3º, hizo una salida perfecta, ayudado, todo hay que decirlo, por la largar recta de meta hasta llegar a la primera curva; donde en dicha recta el motor es realmente esencial, y en Mercedes van sobrados de eso.

Cogiendo Bottas el rebufo de Vettel; ya se ponía líder tras la primera curva, y a partir de ahí , controló toda la carrera, llegando a tener con el alemán una distancia de unos 4.5 segundos de diferencia: “Normalmente, cuando empiezas aquí desde la segunda fila, no es tan malo. He tenido una buena salida, quizá mejor que la de los Ferrari. He conseguido el interior en la curva 1 y ha estado bien".

Es consciente el de Mercedes que este año su rival a batir no serán ellos mismos, sino una Scuderia Ferrari totalmente nueva y mucho más competitiva que año pasado; pues recuerdan a la época de Michael Schumacher.

"Hoy ha estado apretado, hemos estado por delante, pero tenemos que seguir apretando, y tenemos que hacer dobletes desde ahora en adelante, ese es el plan".

“Para mí, ser campeón es el único objetivo en mi carrera deportiva. Voy a intentarlo todo y vamos a seguir trabajando", concluye.

Bottas sueña a lo grande, pues sabe que le queda una larga temporada, la cual no será nada fácil teniendo a Hamilton de compañero, y de rivales directos a los dos Ferrari, en especial a Sebastian Vettel.