Sebastian Vettel: “Bottas ha ganado la carrera en la primera parte”

Valtteri Bottas y Sebastian Vettel, Gran Premio de Rusia 2017 / Fuente: Zimbio

No ha podido ser. No ha podido encadenar el tetracampeón dos victorias consecutivas. La lucha entre Mercedes y Ferrari está más que servida.

A pesar de hacer la pole en Sochi, la larga recta de meta condena mucho; pues los rebufos son importantes, y más teniendo a un Mercedes detrás. "Nuestra salida ha estado más o menos a la par que la de Bottas, pero él ha tenido algo más de ritmo, y luego el rebufo. Estaba ya por delante y me ha cerrado la puerta. Lo ha hecho muy bien y ahí ha ganado la carrera”.

Ferrari, especialista en estrategias en lo que va de año, no tuvo la suerte que esperaba para poder ganar a Bottas.

"No hemos conseguido salir por delante, pero al final teníamos neumáticos más frescos".

"Dijimos que era importante intentar extenderlo tanto como fuera posible, para ver si Bottas tenía problemas con el tráfico”, afirmó.

Sin embargo, cuando quedaban alrededor de doce 12 vueltas, Vettel, con gomas superblandas más nuevas que las de Bottas, comenzaba a recortar poco a poco tiempo al de Mercedes. Sabía Bottas que oportunidades así no se suelen presentar muchas veces, por lo que estaba nervioso a más no poder. Tanto era así que una fuerte blocada de neumáticos, acompañada de salida de pista y plano en las gomas, le hizo perder alrededor de 2 segundos. A partir de ahí, el alemán empezaba a recortar tiempo, acercándose más y más al de Mercedes.

Empezaban los doblados, papel fundamental en situaciones así, y Massa ralentizó de qué manera a Vettel: "He intentado todo para llegar a Bottas, pensaba que había una buena oportunidad. Pensé que Massa iba a levantar un poco en la curva tres, pero no estaba seguro de lo que iba a hacer, así que he tenido que perder algo más de tiempo del que esperaba. Pero no importa, él es el hombre de la carrera, hay que darle la enhorabuena", finaliza el Ferrari.