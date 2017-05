Sergio Pérez: “Las cosas están saliendo muy bien este año”

Google Plus

Sergio Pérez, Sochi 2017 / Fuente: Zimbio

Sergio “Checo” Pérez es un gran piloto que ha ido adquiriendo habilidad y experiencia a lo largo de estos años. Su etapa en Sauber, McLaren y en Force India desde 2014 le han hecho ganarse un nombre en la parrilla. Con un coche menos competitivo que Red Bull, Ferrari o por supuesto Mercedes, Pérez ha conseguido varios podios, como Bahréin 2014, Mónaco 2016 o en Bakú el año pasado.

En este pasado Gran Premio de Rusia, la escudería india hizo su mejor fin de semana, pues el mexicano acabó sexto, (mejor posición de la temporada de momento) mientras que el francés Esteban Ocon finalizó en séptima posición.

Pérez mostró su euforia y alegría tras la carrera en Sochi: "Ha sido un día positivo para todo el equipo ya que hemos consolidado nuestra cuarta plaza en el Mundial de Constructores y yo soy séptimo en el de pilotos. Las cosas están saliendo muy bien este año porque el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo en estas cuatro primeras carreras".

Pérez, GP Rusia 2017 / Fuente: Zimbio

Es consciente que el resultado es fruto de un gran trabajo en equipo: “Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo, porque este es un trabajo en equipo. Ha habido muchas carreras donde no teníamos el ritmo para estar en los puntos, ni cerca, y por estrategias, por manejo lo hemos conseguido", declara. Además afirma que la posición en la que se encuentran en el mundial de constructores es de ensueño, pues nunca se imaginaban algo así, alegando que no lo esperaban, ya que no tenían el coche para estar ahí (en la cuarta plaza del mundial).

Sin embargo el de Force India declaró que Rusia no fue para él una carrera emocionante, pues estuvo en tierra de nadie la mayor parte de la carrera “persiguiendo a los coches de delante y alejándose de los de atrás”. Su jefe, Robert Fernley, alagó al piloto mexicano: “El sexto lugar de Checo significa que ha terminado en los puntos en 14 carreras consecutivas y eso es un logro maravilloso".

Por último, Sergio espera grandes cosas para Barcelona: “Creo que estamos haciendo todo lo mejor posible y ahora esperar que todas las mejoras para Barcelona nos lleven al grupo delantero".