Bernie Ecclestone: "Sebastian y Lewis seguirán en la lucha por las victorias"

Bernie Ecclestone volvió a aparecer en el pasado Gran Premio de Rusia. El ex jefe de la Fórmula 1 está satisfecho con el cambio que se ha producido en la parte delantera de la parrilla y cree que es lo que los aficionados a la categoría reina necesitaban después de 3 años de domino de las flechas plateadas.

Ecclestone no cree que la lucha entre Ferrari y Mercedes sea una cosa temporal: “Creo que Sebastian y Lewis seguirán en la lucha por las victorias. Será una pelea muy interesante”. Para el magnate la escudería ha regresado a lo alto para quedarse: “Este año, Ferrari está realmente de vuelta en la batalla por los mejores lugares y eso es muy buena noticia”.

En los últimos años, el domino de Mercedes había tenido consecuencias negativas en cuanto al espectáculo y, en consecuencia, en la audiencia: “Los fans estaban muy cansados del dominio de Mercedes durante los últimos años y el aumento de la competencia ayuda a los promotores a vender más entradas”, ha comentado Ecclestone.

Ecclestone y su relación especial con Rusia

El ex jefe de la Fórmula 1 nunca ha ocultado su afinidad con el primer ministro ruso, Vladimir Putin. La idea de llevar a la categoría reina del automovilismo a Rusia se materializó en 2014, aunque no con muy buenos resultados. El primer Gran Premio de Rusia dejó mucho que desear y así lo ha confesado Ecclestone: “Recuerdo cuando vine por primera vez aquí y me desanimé”.

La carrera de 2014 generó dudas a Ecclestone, pero más tarde estas desaparecieron gracias a Putin: “No estaba completamente seguro de que Rusia fuese capaz de construir una pista tan buena, pero me relajé después de las garantías que me dio Vladimir Putin. Sé que su presidente sólo toma decisiones informadas. Se le recordará como a un gran presidente, que hace mucho por su país y por la paz mundial”.

A pesar de ello, se llegó a contemplar la posibilidad de realizar el gran premio de noche, pero al final se decidió no hacerlo: “Tuvimos la idea [sobre la carrera nocturna], pero no sé si merece la pena. Las imágenes de televisión de Sochi por la tarde son maravillosas y todo está organizado a un nivel muy alto, así que no hay necesidad de cambiar", concluyó Ecclestone.