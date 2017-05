Fernando Alonso ‘aprueba’ su test de contacto con las 500 millas de Indianápolis

Google Plus

Fernando Alonso ‘aprueba’ su test de contacto con las 500millas de Indianápolis | Fuente: @McLarenIndy

Fernando ya disfruta sobre un McLaren Honda, aunque no en la Fórmula 1. Con solo 25 días de margen hasta que afronte su gran reto del año, ganar las 500 millas de Indianápolis, el ovetense ha realizado su primer test antes de la semana de entrenamientos libres previos a la gran prueba estadounidense.

El ROP (Rookie Orientation Program), el test que ha realizado hoy el bicampeón español, tiene que ser superado por pilotos novatos para demostrar que son capaces de realizar tandas de 10 – 15 giros cada vez a más velocidad. No es, por lo tanto, una prueba en la que el piloto tenga que demostrar su verdadera velocidad, sino que es apto para la competición. Su nuevo jefe, el también expiloto de McLaren Michael Andretti, ha calificado de “perfecta” la actuación de su pupilo.

Fernando Alonso, en su nuevo monoplaza | Fuente: McLaren

Al final de las primeras 50 vueltas al óvalo de Indianápolis, Fernando ha rodado a una velocidad constante de 353 km/h, lo que, según Michael Andretti, “ya supone ritmo de carrera”. El español, no obstante, ha reconocido que ha sido “un poco difícil al principio”, aunque después se ha ido sintiendo “cada vez más cómodo”: “Por el momento, el coche me pilota a mí y no al revés”.

Fernando ha señalado que aún tiene que encontrar la trazada adecuada y dónde cambiar de marchas en el momento adecuado para tener un rápido paso por curva: “El circuito parece tan estrecho a esa velocidad, cuando antes lo veías tan grande. He ido probando diferentes líneas y sé que no he estado tan cómodo como lo estaré en dos semanas”.

Aún le queda mucho que practicar a Fernando Alonso, que ha de acostumbrarse contrarreloj a las características de la Indycar: “El viento afecta y es bueno ir sintiendo sensaciones en cada vuelta. Todo ha ido bien y necesitamos practicar más las salidas y entradas al pit lane y espero rodar un poco más. No tengo más neumáticos, pero, cuando pones gomas nuevas, se esconde el menor nivel de agarre. He sido capaz de notar los cambios e ir modificando ciertas cosas, como las barras delanteras”.

Detalle del monoplaza de Fernando Alonso | Fuente: McLaren

Fernando realizará mañana un test privado en el que podrá rodar más y con más libertad, ya que no estará regido por las exigencias del ROP. Se espera que pueda exprimir al máximo su McLaren Honda Indy y muestra su verdadero nivel.

Las 500 millas de Indianápolis se disputarán el día 28 de mayo, coincidiendo con el Gran Premio de Mónaco, donde el español será sustituido por Jenson Button.