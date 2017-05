Carrera GP de España 2017 de F1 en vivo ahora

Esto es todo por hoy. Nos vemos en dos semanas con el GP de Mónaco. ¡Buenas tardes!

Fernando Alonso ondea la bandera española por la pista de Montmeló. Primera carrera de la temporada que logra terminar el asturiano. Poco a poco con el McLaren.

Resultados en carrera: Hamilton, Vettel y Ricciardo. Sainz es octavo (sería séptimo con la sanción a Wherlein) y Alonso duodécimo.

14:40. ¡Victoria de Lewis Hamilton! Segunda carrera que gana el británico esta temporada. Se coloca a 6 puntos de Vettel, que continúa líder del mundial.

15:39. ¡Última vuelta! Hamilton continúa primero, Vettel segundo y Ricciardo tercero.

15:38. Vuelta 65. Pincha Magnussen, que rueda noveno.

15:37. Pelea entre los dos Williams que ruedan 14º y 15º con Stroll por delante de Massa.

15:36. Vuelta 64. Tres vueltas para el final de la carrera. Vettel tiene cada vez más difícil alcanzar a Hamilton.

15:33. Vuelta 62. ¡Adelanta Alonso a Stroll!. Activa el DRS en recta y pasa el Williams con toda la potencia de la que puede hacer uso con el McLaren-Honda.

15:32. Vuelta 51. Fernando pasa a Massa y se coloca decimocuarto. El español está aguantando el MCL32 hasta el final. Delante tiene a Stroll.

15:31. Problemas para Sainz que anuncia pierde potencia. A punto de hacer un trompo el español mientras persigue a Wherlein

15:30. Vuelta 60. Hamilton se escapa respecto a Vettel y saca ya tres segundos al alemán. El de Mercedes tiene de cara conseguir la victoria en Montmeló.

15:29. Vuelta 59. Alonso rueda decimoquinto, es penúltimo. Solo tiene detrás a Palmer.

15:23. En la vuelta 54, todos los pilotos menos los tres primeros han sido doblados.

15:22. Vuelta 54. Tercera parada de Fernando.

15:20. En Ferrari tienen un plan C para situarse en primeros.

15:19. Vuelta 52. Alonso se mantiene en decimocuarta posición, en la que lleva bastante rato aguantando. Sainz, octavo, sería séptimo con la sanción a Pascal.

15:18. Vuelta 51. Se escapa un poco Hamilon respecto a Vettel. Ricciardo rueda tercero.

15:15. Vuelta 50. Hamilton va primero a 17 vueltas del final. Se avecina un final de carrera emocionante en la lucha entre Mercedes y Ferrari. Más en concreto, entre Lewis Y sebastian, puesto que sus dos compañeros están fuera de pista.

14:14. Cinco segundos de penalización para Wherlein lo que beneficiaría a Sainz. Ruedan séptimo y octavo, respectivamente.

15:13. Vuelta 48. Sebastian rueda a un segundo de Lewis, al que se le están recalentando las gomas traseras. El de Ferrari no tendría que volver a parar.

15:09. Vettel dice por radio que no ha tenido oportunidad. Desde el muro le responden que no se rinda, que Hamilton tendrá problemas a final de carrera con neumáticos blandos.

15:08. Vuela 44. ¡Alucinante pasada de Hamilton a Vettel! El británico activa el DRS y pasa en recta al alemán sin problemas. Le ha sacado un segundo en dos vueltas.

Alonso ha ganado una posición con el abandono de Bottas y es decimocuarto.

15:07. Hamilton rueda a cuatro décimas de Vettel. Queda mucha carrera por delante todavía.

15:06. Vuelta 42. A 24 giros del final, tres equipos distintos están en el podio. Vettel, Hamilton y Ricciardo ocupan las primeras posiciones.

15:05. Vuelta 42. Vuelta rápida de Ricciardo con 1:23,686, que rueda tercero. Está pasando desapercibido el australiano en carrera pero está en el podio

15:03. Sainz, noveno, ha adelantado a Magnussen en el boxes y ahora tiene delante a Wherlein y Hülkenberg, sexto.

15:02. Vuelta 40. ¡Valtteri Bottas fuera de carrera! El finlandés ha tenido un problema mecánico en su monoplaza.

15:01. Aplasusos en el muro de Ferrari tras la actuación de Vettel frente a Hamilton.

14:59. Vuelta 38. ¡Emocionante reincorporación de Vettel a pista! Se encuentra en la pista con Hamilton pero consigue mantener la primera posición.

14:59. Vuelta 38. Para Vettel y pone medios. Ya solo queda Kvyat con blandos. Se retira el coche de seguridad virtual.

14:58. La temperatura sobre el circuito de Montmeló es de 24ºC en el ambiente y 44ºC en el asfalto.

14:57. Vuelta 37. Para Hamilton. Segunda parada para el de Mercedes que monta otros blandos.

14:56. Vuelta 36. McLaren ya solo tiene un monoplaza rodando en pista. Alonso mantiene la decimoquinta posición.

14:55. Vuelta 36. Los Force India se mantienen en la primera mitad de la parrilla con Pérez quinto y Ocon séptimo.

14:54. Vuelta 35. Hamilton rueda a siete segundos de Vettel.

14:52. Vuelta 34. ¡Toque de Vandoorne con Massa! Fuera de carrera el piloto belga. Coche de seguridad virtual. Pendientes de la estrategia que escogen los primeros ante esta situación.

14:50. Vuelta 33. Fernando calza medios en su segunda parada en torno al ecuador de la carrera. El McLaren-Honda está perdiendo potencia poco a poco.

14:47. Ericsson ha pasado a Alonso. El español rueda en decimocuarta posición.

14:46. Vuelta 30. Bottas hace vuelta rápida con los neumáticos medios.

14:46. Sebastian Vettel dobla a Fernando Alonso en la vuelta 29.

14:45. Wherlein hace su mejor vuelta de carrera en la vuelta 29 con los neumáticos con los que comenzó. Mucho mérito del Sauber que rueda sexto.

14:44. Vuelta 29. Entra Bottas en boxes.

14:42. Vuelta 27. Situación en carrera: Vettel, Hamilton y Bottas ocupan las tres primeras plazas. Sainz es décimo y Alonso, decimotercero.

14:40. Vuelta 26. Bottas se deja adelantar por Hamilton. El británico tiene la misión de ir a por Vettel ahora.

14:40. Vuelta 26. El Ferrari de Sebastian vuelve a ser líder de carrera después de su increíble adelantamiento sobre Bottas.

14:39. Vuelta 25. ¡¡Espectacular maniobra de Vettel!! El alemán consigue pasar a Bottas aunque se le ha ido el monoplaza de atrás y ha pisado la hierba.

14:38. Vuelta 24. ¡Guerra abierta! Vettel se echa encima del finlandés de Mercedes. El alemán pone a prueba sus neumáticos pero no consigue pasar a Valtteri.

14:37. Vuelta 23. Bottas aguanta en pista estorbando a Vettel, haciendo trabajo en equipo.

14:36. Vuelta 23. Sergio Pérez pasa a Pascal Wherlein y se coloca quinto.

14:35. Tras haber parado, Vandoorne ha adelantado al Renault de Jolyon Palmer y rueda 16º.

14:34. Vuelta 22. Lewis Hamilton para y pone medios. El de Mercedes va a una parada.

14:33. Carlos Sainz no será sancionado por el incidente con Magnussen en el pit lane.

14:29. Vuelta 18. ¡A punto de tocarse Alonso con Kvyat! El de McLaren está intentando el adelantamiento.

14:28. Vuelta rápida de Hamilton tras varias de Vettel.

14:27. Vuelta 17. Fernando Alonso rueda decimocuarto ahora mismo.

14:26. Dirección de carrera va a investigar lo ocurrido con Sainz y Magnussen en el pit lane.

14:25. Vuelta 15. Para Vettel. Se reincorpora tercero. Hamilton, ahora primero, sigue sin parar.

14:23. Vuelta 14. ¡Tensión en el boxes! Parada de Carlos Sainz y Kevin Magnussen al mismo tiempo. Casi se tocan los dos monoplazas al incorporarse a pista.

14:22. Vuelta 13. Fernando pasa por boxes para quitarse un juego de blandos y poner otros blandos usados.

14:20. No habrá penalización para Massa sobre el toque con Alonso.

14:19. Vuelta 11. Carlos Sainz continúa intentando el adelantamiento sobre Kevin Magnussen. Fernando Alonso hace lo mismo sobre Romain Grosjean.

14:18. Vuelta 10. Stoffel Vandoorne es decimoquinto. Ahora la última posición la ocupa Massa que tuvo que pasar por boxes tras tocar a Fernando en la salida.

14:17. Vuelta 10. Desde el muro advierten a Bottas de que aumente el ritmo para entrar en la lucha.

14:16. Vuelta 9. Fernando Alonso se queja por radio de que los pilotos de delante le están reteniendo.

14:15. Vuelta 8. Bottas es tercero, Ricciardo, quinto y Pérez, sexto.

14:14. Vuelta 6. Vettel lidera la carrera con Hamilton a dos segundos y medio.

14:01. Toque de Verstappen y Räikkönen que deja a ambos fuera de carrera.

14:01. Vuelta 1: Massa toca a Alonso y el asturiano se sale y pierde posiciones en la salida. Es decimoprimero y Sainz, que le ha pasado tras una buena salida, rueda noveno.

14:01. ¡Arranca la carrera! Accidentada salida en Montmeló. Gran salida de Vettel que adelantó a Hamilton.

14:00. Recordemos que Hamilton sale desde la pole. Segundo, Vettel y tercero Bottas. Alonso parte séptimo y Sainz , duodécimo.

13:57. Los pilotos ya están colocados en sus monoplazas.

13:55. ¡Cinco minutos para que comience la carrera!

13:24. Stoffel Vandoorne saldrá desde la última posición después de cambiar partes de su motor. El belga ha tenido que cambiar la batería y la centralita de su McLaren-Honda lo que le ha proporcionado una sanción de diez posiciones (aunque respecto a su clasificación, 19º, se materializa en una) que le hace salir último.

En 20 minutos dará comienzo el Gran Premio de España de Fórmula de 2017.

Los pilotos hablan

Lewis Hamilton: "Hemos estado potencialmente una décima por delante de los Ferrari. Sabíamos que sería una lucha intensa para nosotros, pero hicimos algunos cambios antes de la clasificación y el coche se sentía que genial, así que estoy muy contento".

Fuente l Getty Images

Sebastian Vettel: "No sé cómo lo han hecho los mecánicos. Quiero dar las gracias a todo el equipo. Al final pudimos tener la Pole Position, pero perdí el vértice en la chicane. Es un éxito enorme meter el coche en primera línea. Creo que hemos trabajado realmente bien. Nos hemos dado cuenta que había un problema en el coche y hemos podido arreglarlo".

Kimi Räikkönen: El coche ha ido muy bien todo el fin de semana y estoy contento con ello, pero a la vez estoy decepcionado con el resultado en clasificación. He cometido errores, he pisado demasiado los pianos, me he ido largo... no he marcado una vuelta buena. Mañana lo intentaremos de nuevo. Podemos planear muchas cosas, pero no hay ninguna garantía de que salgan como queramos".

Fernando Alonso: "Hoy es uno de esos días en que todo va bien y todo cumple e incluso supera las expectativas. La séptima posición no era algo ni en lo que estábamos pensando. Incluso si ayer no hicimos mucho kilometraje, el coche rindió bastante bien y las mejoras trabajaron bien. Hoy lo juntamos todo, me sentí confiado en el coche. Todo el apoyo que recibo aquí de la gente en España siempre me da una motivación extra, así que ese par de décimas de hoy son debido a ellos".

Carlos Sainz: "Sabíamos que iba a ser duro llegar a Q3, ¡pero estuvimos cerca! Voy a intentar ser agresivo al principio para ganar posiciones. La estrategia puede ser siempre un factor importante aquí en España, así que creo que podemos dar un buen espectáculo, tengo ganas. ¡También cuento con todo el apoyo de los aficionados para darme un empuje extra!".

Fuente l Getty Images

Sorpresa en la clasificación: Fernando es séptimo

Lewis Hamilton registró una nueva pole en Barcelona, pero por muy poca ventaja, ya que el Ferrari de Sebastian Vettel terminó segundo a media décima del británico. Les siguen Bottas y Kimi Räikkönen, mientras que los Red Bull han vuelto a recolocarse en la parte más alta de la parrilla con Verstappen quinto y Ricciardo sexto.

Pero sin duda, la sorpresa de la sesión de clasificación de este Gran Premio de España la dio Fernando Alonso, que se colocó séptimo sacando el máximo partido al MCL32, pues su compañero, Stoffel Vandoorne, saldrá decimonoveno.

Fuente l Getty Images

Carlos Sainz se quedó casi a las puertas de la Q3 y partirá duodécimo después de una gran sesión en la que pasó sin problemas a su compañero, Daniil Kvyat.

Ferrari lidera los Libres 3

En la mañana del sábado los Ferrari se colocaban en cabeza con Kimi Räikkönen primero por delante de Sebastian Vettel al que se le paró el coche en medio del pit lane con un problema en la unidad de potencia. Justo detrás se situaban los Mercedes con Lewis Hamilton por delante de Valtteri Bottas, quien solo pudo rodar siete minutos debido a un fallo eléctrico en el motor de su monoplaza lo que tuvo a los mecánicos incorporando el motor de las cuatro priemras carreras durante cuarenta y cinco minutos.

Los españoles acabaron seguidos en la parrilla y dentro del top diez: Sainz noveno y Alonso décimo, con neumático medio, tras un buen tiempo del español que daba la sorpresa y recopiló datos para McLaren.

Mercedes saca algo de ventaja en los Libres 2

Mercedes dominó esta sesión que empezó con buenos resultados de Ferrari. Sin embargo, el equipo rojo terminó a dos décimas de segundo de los alemanes, y Red Bull a siete. Renault terminó por delante de Williams, Toro Rosso y Haas. Por detrás quedaban Force India, McLaren y Sauber.

Carlos Sainz, que terminó décimo, causó una bandera roja cuando tuvieron que retirar de la pista una pieza desprendida de su monoplaza y Alonso pudo dar sus primeras vueltas del día al circuito aunque no llegó a 20 y se quejó por radio de que el motor era más lento que le anterior lo cual calificó de ¡impresionante!".

Alonso abandona en la primera vuelta de los Libres 1

Lewis Hamilton fue el más rápido en los entrenamientos del viernes. Carlos Sainz finalizó décimo mientras que Fernando Alonso tuvo otra mañana para olvidar. El español se tenía que bajar del monoplaza tan solo 2 curvas después de arrancarlo. Ni una vuelta entera consiguió dar el MCL-32, mientras Alonso anunciaba un problema en el motor y se veía cómo perdía aceite cuando lo retiraban de la pista. El piloto decidió irse a mantener el cuerpo en forma jugando al pádel mientras esperaba para disputar la segunda sesión de entrenamientos del día.

Una carrera soleada

El tiempo en Cataluña es estable y no se esperan cambios bruscos para la carrera. El sol y las nubes se alternarán en el cielo de la región de Barcelona y las temperaturas máximas se situarán en torno a los 24º C.

F1 en vivo

El piloto que más veces ha ganado sobre este circuito ha sido Michael Schumacher, que lo hizo en seis ocasiones, 5 de ellas con Ferrari y una con Renault-Benetton, y 4 de ellas, de 2001 a 2004 de manera consecutiva.

El español Fernando Alonso ha ganado en Cataluña en dos ocasiones, en 2006 con Renault y en 2013 con Ferrari, en la que es su última victoria en carrera en fórmula 1 hasta la fecha

Los dos últimos años hasta el año pasado, en 2014 y 2015, Mercedes había dominado en el GP de España, con Lewis Hamilton siendo ganador en 2014 y Rosberg en 2015. Sin embargo, un gir inesperado tuvo lugar antes del GP de España que cambió la historia de la Fórmula 1 y de un piloto en particular.

El traspaso de Max Verstappen desde Toro Rosso a Red Bull justo antes del GP de España de 2016 hizo posible que el piloto más joven de la parrilla por entonces se subiera a lo más alto del podio en la primera carrera que disputaba con ese equipo. EL neerlandés se convirtió en el piloto más joven de la historia de la F1 en ganar una carrera.

En la actual temporada, Sebastian Vettel continúa líder del mundial con 86 puntos, habiendo ganado 2 de las 4 carreras que se han disputado hasta el momento. El pasado Gran Premio, la sorpresa la dio Valtteri Bottas, que se hizo con su primera victoria en la máxima competición del motor. Veremos quien decide hacer historia este fin de semana.

El Circuit de Barcelona-Catalunya en datos

El Circuito de Barcelona-Catalunya está situado a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Barcelona. Es uno de los circuitos más importantes del calendario pues en él se disputan además del GP de España de Fórmula 1 y de otras competiciones como la Moto GP, los entrenamientos de pretemporada y diversos test que sirven para poner a punto los monoplazas antes de jugárselo todo en las carreras.

El circuito cuenta con un recorrido de 4.727 metros, y comprende una larga recta principal de 1047 metros y 13 curvas, 8 a derechas y 5 a izquierdas. La dificultad del trazado está divida en una primera parte donde destaca la recta principal y una última parte más lenta.

Fuente l Getty Images

Destacan la curva Elf donde la velocidad se reduce a 140km/h después de la recta de más de 3 kilómetros, la curva 9, de la que es importante salir rápido para empezar la recta de después, pero esta se sitúa en una rasante que impide ver bien a los pilotos. Para adelantar destacaría la curva 10, en la que hay que aplicar una fuerte frenada. La anchura de la pista se encuentra en torno a los 11 metros.

Los pilotos tendrán que dar el domingo un total de 66 vueltas lo que supone una distancia en carrera de 307,104 km, donde la velocidad máxima alcanzable está situada en torno a los 317 km/h (con DRS) y los 305 km/h (sin DRS).

El Circuit de Barcelona-Catalunya fue inaugurado en el año 1991 y desde entonces ha acogido esta carrera ininterrumpidamente.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de España en vivo de Fórmula 1. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.