Lewis Hamilton: “Me ha encantado. Así es como tiene que ser el deporte en cada carrera”

Lewis Hamilton en el podio, GP España 2017 / Fuente: Zimbio

Le hacía ya falta a Lewis Hamilton no un podio, sino una victoria; pues Vettel y Ferrari vienen pisando fuerte este 2017 y Bottas parece no quedarse atrás. Tras cruzar la línea de meta y estar ya en el podio y ser entrevistado por Pedro de la Rosa, Hamilton reconoció que la salida de Vettel fue mejor que la suya y que estuvo luchando toda la carrera de tú a tú con el alemán, alegando que tener una pelea tan igualada con un cuatro veces campeón del mundo es algo genial: “No me dejó mucho espacio, pero estuvo bien. Pudo haber un contacto, pero lo evité.”

El adelantamiento que tuvo que realizar el de Mercedes sobre el de Ferrari fue crucial, pues venía Hamilton con gomas más nuevas que Vettel, perjudicado éste por el tráfico después de su parada en boxes. “Él fue duro, pero hasta el límite. No más. Si me hubiera golpeado, creo que sería un poco diferente".

Lewis ha sabido reconocer el mérito de Ferrari y su gran competitividad en este Gran Premio y en este inicio de temporada: “Estos chicos han hecho un trabajo fenomenal. Su coche es genial y su ritmo ha sido muy parecido al nuestro. Cuando me dijeron que tenía que hacer tantas vueltas en el último stint, pensaba que Vettel volvería al final del stint. La normativa es la misma; ellos han traído mejoras en las dos últimas carreras, cinco en la última. Nosotros 10 aquí. Este fin de semana hemos sido algo más rápidos".

Se sabe que en Barcelona es difícil adelantar, pues es un trazado estrecho y con únicamente dos rectas con DRS; cuyas frenadas a final de recta son la clave para adelantar (curva 1 y curva de la Caixa). Hamilton reconoció así que intentó mantenerse a rebufo de Sebastian, aunque le era difícil mantener el ritmo del alemán. Y se vio por la radio a un Hamilton que constantemente preguntaba a su ingeniero acerca de la distancia de Vettel, de las paradas que tenía que hacer, de cuantas vueltas tenía que hacer en el stint, etc… Y eso es porque el británico no tenía ni idea más allá de sus paradas. “Cuando hemos salido juntos, estaba un poco preocupado de que hubiera perdido lo que había ganado al alargar el primer stint. Pero confío en mis ingenieros y estrategas. Si tuviera los mismos neumáticos que él, probablemente no hubiera sido tan emocionante", finaliza el de Mercedes.