Helmut Marko: "Queremos igualdad, no ser chantajeados por un gran fabricante"

El Dr. Helmut Marko ha afirmado que si Liberty Media no les ayuda para mejorar la situación de los motores, podrían dejar la categoría reina: “El año pasado aprendimos de la situación. Mercedes no nos daba su motor, tampoco Ferrari, y Renault fue obligado por Ecclestone a darnos su unidad de potencia. Creo que es un error, no me importa si es cierto, y si lo fuera, es un error. Desde el punto de vista del chasis tienes reglas muy rígidas que impiden ayudarse unos a otros, de forma que no se pueda batir a Mercedes. Así, siempre tendrán algo más para tener una ventaja", ha explicado Marko, en relación a la supuesta ayuda que Mercedes dio a Honda.

Algunas grandes marcas del automovilismo como son Audi, Lamborghini o incluso Volkswagen se han planteado diseñar un motor para F1; aunque según las palabras del propio Marko, no cree que consideren la F1 debido al retraso que tendrían respecto a otros motoristas como Mercedes o Ferrari, incluyendo el llamado "dieselgate".

Respecto a si Red Bull se ve en un futuro en LeMans, Marko es tajante: "No, estamos concentrados en la Fórmula 1, y si miras, Toyota gana (en el WEC), y Porsche se lo está pensando porque los costos son muy altos para el campeonato, y solo hay una carrera que importa y su cobertura, los demás", ha confirmado Marko, quien cree que tampoco entrarían a modo de patrocinador como han hecho –por ejemplo– en el Mundial de Rally o el DTM.”

Los deseos que el asesor de Red Bull le pediría a los nuevos dueños de la Formula 1 son los siguientes:

“Primero de todo, un nuevo motor, porque debe no ser un factor diferenciador como ahora. Y a medio término, queremos que un equipo de Fórmula 1 sea un modelo de negocio en el que cada equipo pueda sobrevivir y ganar dinero. Ahora hay enormes inversiones, y casi todos los equipos no ganan, sino que pierden dinero. Y si ves al Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, sobre todos estos últimos, ganan mucho dinero…".

"Sí, (ahora) nos cuesta dinero, es un error, y (Liberty) y ellos lo entienden. Lo que hemos oído hasta ahora es positivo, hacer un mejor espectáculo, y además nosotros somos organizadores también, y entienden que no nos podemos permitir perder dinero a medio plazo. Por ahora, los organizadores están perdiendo dinero", finaliza.