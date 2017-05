Resumen del 4º día de entrenamientos de las 500 millas de Indianápolis

Google Plus

Fernando Alonso y Michael Andretti / Fuente: @McLarenIndy

Ya ha concluido el último día de entrenamientos en el Indianápolis MotorSpeedway. El gran protagonista de este mes, Fernando Alonso, ha conseguido auparse hasta la cuarta plaza, con casi 100 vueltas en su haber. El bicampeón del mundo de la Formula 1 ha estado rodando la mayor parte del tiempo en tráfico, para poder mejorar y aprender de los rebufos, técnica fundamental para conseguir la máxima velocidad punta.

Estas han sido las velocidades punta del cuarto día de prácticas:

CON REBUFO

Fernando, en tráfico. / Fuente: @LupionGP

1. Jay Howard (Schmidt-Peterson,Honda) - 226,774

2. Ryan Hunter-Reay (Andretti, Honda) - 225,826

3. Marco Andretti (Andretti, Honda) - 225,709

4. Fernando Alonso (Andretti, Honda) - 225,619

5. Josef Newgarden (Penske, Chevrolet) - 225,455

SIN REBUFO

1. Takuma Sato (Andretti, Honda) - 224,734

2. Charlie Kimball (Ganassi, Honda) - 224,601

3. Graham Rahal (Rahal-Letterman, Honda) - 224,351

4. Ryan Hunter-Reay (Andretti, Honda) - 224,158

5. Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing, Chevrolet) - 224,051

Oriol Servià se colocó en la octava posición con motor Honda también, pues parece que el propulsor nipón sí es competitivo en IndyCar; no como en F1.

Sin embargo, ha habido un accidente el cual ha protagonizado la jornada. Dicho siniestro lo ha sufrido Josef Newgarden del equipo Tem Penske. El estadounidense perdió el control de su monoplaza en la curva 1 y golpeó primero con la parte derecha y luego, con la izquierda, rompiendo la suspensión delantera. Acudió al centro médico, y afortunadamente, ha sido dado de alta para competir.

El de McLaren Honda está cada día más emocionado y alegre en esta categoría, pues según sus propias palabras, la Indy 500 es adonde pertenece. En una entrevista para “The Players Tribune”, ha confesado lo siguiente: “El primer coche con el que corrí no fue construido para mí. Fue para mi hermana. Mi padre quería que ella pilotara karts, como hacía él. Así que le construyó un kart desde cero en nuestro garaje. El único problema es que ella era una niña de ocho años que no tenía interés en pasar los fines de semana corriendo por los circuitos de karting del norte de España".

"No llegaba a los pedales, pero ajustamos el asiento, moví los pedales y lo hice funcionar. Me encantaba pilotar, pero también me gustaba pasar el tiempo con mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermana y yo recorríamos los circuitos y pasábamos allí nuestros fines de semana. Todos los días corría durante unas horas y luego jugaba al fútbol con mis amigos. Esos recuerdos todavía están conmigo cada vez que salgo a la pista”, recuerda el asturiano.

Centrándose en el presente

“Soy un piloto de carreras, siempre lo he sido y siempre lo seré"

“Es el momento de hacer algo nuevo. Una pista nueva, un coche nuevo, un mundo nuevo... Llevo pensando en la Indy cuatro o cinco años. Había visto algunas carreras, pero no sabía demasiado sobre el campeonato. Conocía algunos de los nombres y los equipos, pero básicamente todo es información nueva para mí. Así que he vuelto a hacer lo que me gusta: aprender. Todo el mundo, desde el equipo McLaren-Honda-Andretti hasta las personas que he conocido estos días en EEUU, ha sido muy útil", reconoce Alonso.

McLaren Honda Andetti Indy500 / Fuente: @McLarenIndy

"Las únicas personas que no son tan útiles son los otros pilotos de Fórmula 1, porque están celosos. Jajaja. Es broma, es broma. Todos me apoyan y me desean buena suerte. Somos un grupo pequeño en el paddock de F1. Significa mucho cuando uno de nosotros lo hace bien en otra serie. Cuando Nico Hulkenberg ganó en Le Mans, en el WEC de la FIA en 2015, fue algo grande para nosotros", prosigue.

"Es difícil perderse el Gran Premio de Mónaco, pero la tradición de la Indy es tremenda también. Sigo escuchando a todo el mundo con quien hablo. No puedo esperar para la ceremonia previa a la carrera y el ambiente. Aquí estoy, un piloto veterano, pero es todo nuevo para mí. El himno, el circuito, la carrera... estoy muy agradecido de experimentarlo. Voy a intentar disfrutar el tiempo fuera del coche tanto como pueda. Porque una vez que llegue el fin de semana de la carrera será hora de correr", declara.

"Gracias a las pruebas de simulador, sentí que conocía mi coche antes de estrenarme la semana pasada en Indianápolis. Pero había una cosa para la que no podría haberme preparado: la sensación pura de potencia. Los coches de la Indy son un poco más simples que los coches de F1, por lo que es más puro. Hay menos agarre mecánico aquí, por lo que el acelerador tiene un poco más de fuerza. Me llevó un poco de tiempo estar cómodo, pero el equipo hizo un gran trabajo preparándome. Siento una gran emoción cuando estoy detrás del volante. No puedo esperar al 28 de mayo", explica.

Fernando con Gil de Ferrán, y al fondo Michael Andretti / Fuente: @McLarenIndy

"Como mi primer kart, este coche no fue construido para mí. No soy el piloto para el que estaba pensado, pero voy a hacer todo lo posible para que la gente que lo construyó se sienta orgullosa. Y tal vez esto será el comienzo de un nuevo viaje para mí también.

"No vengo para pasar una semana libre o simplemente divertirme. Soy un piloto de carreras, vengo para correr"

Espero que las sensaciones que tengo y las cosas que veo permanezcan en mi mente para siempre. Y espero que al final de esas 500 Millas haya aprendido algo que no sabía antes", finaliza la entrevista el español.

CALENDARIO DE INDY 500 PARA ESTE FIN DE SEMANA Y EL QUE VIENE

Sábado 20 de mayo

Entrenamientos en dos grupos: (14:00-15:00). El primero lo hará a las 14:00 y el segundo a las 14:30

Entrenamiento con todos los pilotos: (15:00-15-30)

Clasificación: (17:00-23:50)

Domingo 21 de mayo

Entrenamientos libres separados en tres grupos en función de los tiempos del día anterior: (18:00-20:00)

Clasificación del 10º al 33º: (20:45-22:00)

'Fast 9'-Clasificación de los nueve mejores del día anterior: (22:00-22:45)

Lunes 22 de mayo

Entrenamientos libres: (18:30-00:00)

Viernes 26 de mayo

Última sesión de entrenamientos libres: (17:00-18:00)

Competición de paradas en boxes: (19:30)

Domingo 28 de mayo

Carrera (200 vueltas): (18:20)