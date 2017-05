Fernando Alonso: "Mi objetivo es ganar y seguir en Fórmula 1" | Foto: McLaren F1 Team

El revuelo que ha ocasionado la participación de Fernando Alonso en las 500 milla de Indianápolis sigue dando pie a diversas especulaciones, como la de que su futuro deportivo no pase por la Fórmula 1. El asturiano, no obstante, se ha encargado de cerrar cualquier debate posible acerca de un hipotético cambio de categoría: “Mi primer, único y exclusivo objetivo es ganar y seguir en Fórmula 1”.

Lo que Fernando no ha aclarado es en el equipo en el que estará en 2018. Como ha repetido en reiteradas ocasiones, su única exigencia es que el monoplaza en el que esté pueda competir por ganar carreras, precisamente el requisito que le aleja de McLaren Honda toda vez que los japoneses han sido incapaces de concebir un propulsor a la altura.

Fernando Alonso, clasificando en Indianápolis | Fuente: McLaren F1 Team

La Triple Corona, aunque una meta que conseguir, no parece ser un objetivo prioritario. Fernando ha descartado correr una temporada entera de la IndyCar: “No lo tengo en los panes. Por ahora, es una carrera aislada la que quiero correr aquí y el lunes. Cuando pase la experiencia y vea cómo han sido las dos semanas y me he sentido en carrera, meditaré sobre eso. Repetir no está en mis planes”. En cuanto a su reto de disputar las 24 Horas de Le Mans, algo que ya intentó años atrás, no lo descarta en absoluto: “Las 24 Horas de Le Mans son muy atractivas, pero no a cortísimo plazo; poco a poco”.

Fernando Alonso partirá en quinta posición en la carrera de Indianápolis el domingo 28 de mayo. Tras clasificar séptimo y poder meterse en la lucha por el fast nine, el ovetense mejoró su puesto y solo un pequeño error, como él mismo comentó, pudo apartarle de haber obtenido un mejor lugar. De conseguir ganar las 500 Millas de Indianápolis, Fernando Alonso ya tendrá dos pasos hechos para ganar la Triple Corona, ya que ganó en Mónaco en 2006 y 2007. De ser así, igualaría a Juan Pablo Montoya, ganador de las 500 Millas en 2000 y en 2015 y del Gran Premio de Mónaco en 2003.