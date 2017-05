Lewis Hamilton resta importancia al quinto puesto de Fernando Alonso en Indianápolis

Google Plus

Lewis Hamilton resta importancia al quinto puesto deFernando Alonso en Indianápolis | Fuente: Zimbio

Lewis Hamilton no se ha sorprendido por la actuación de Fernando Alonso en la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis y así se lo ha hecho saber a los periodistas en Mónaco. El piloto de Stevenage ha soltado incluso una carcajada al ser cuestionado sobre el tema: “He echado un vistazo a las clasificaciones y, sinceramente… Fernando, en su primera clasificación, hace un quinto puesto”. Quizá más hiriente ha sido con la retórica final de su frase: “¿Dice algo eso sobre la Indy?".

De esta forma, el piloto inglés ha restado méritos a lo conseguido por el español en las 500 Millas de Indianápolis, ya que considera que el nivel de los rivales en la IndyCar no es muy alto, lo que habría favorecido el buen debut de Fernando. No obstante, Lewis admite que los pilotos competitivos buscan siempre los triunfos: “Los grandes pilotos, si no logran vencer en la Fórmula 1, buscan los triunfos en otras carreras, pero verlo hacer un quinto tiempo frente a pilotos que hacen eso todo el año es… interesante”.

Lewis Hamilton, durante los entrenamientos libres de Mónaco | Fuente: Zimbio

Al contrario de los planes de Fernando Alonso, que busca repetir el éxito de Graham Hill y conseguir la Triple Corona, Lewis ha descartado intentar el asalto a las 500 Millas de Indianápolis y a las 24 Horas de Le Mans: “Yo no quiero hacer lo mismo. La IndyCar no me llama la atención, tampoco Le Mans, pero lo respeto”. Si en algún momento, el inglés decidiera cambiar de idea, parte con la ventaja de que, como Fernando Alonso, ya ha ganado dos veces en Mónaco, tanto en 2008 como en 2016.

Mientras tanto, Lewis Hamilton afrontará el Gran Premio de Mónaco con la necesidad de recortar puntos al líder del campeonato, Sebastian Vettel. De momento, el británico fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres, pero en lo segundos solo pudo ser octavo. Sebastian dijo no creerse esta falta de ritmo de Mercedes y cree que serán unos rivales duros para el sábado.