Carlos Sainz: "Puedo decir que estoy contento con el resultado final"

Carlos Sainz durante el Gran Premio de Azerbaiján

El madrileño de Toro Rosso se mostraba contento con el resultado obtenido en el Gran Premio de Azerbaiján. El madrileño tuvo que remontar tras un trompo en la primera vuelta.

Carlos Sainz le beneficiaron ambos Safety Car y la bandera roja, finalmente en las últimas vueltas adelanto a Fernando Alonso y se alzó con la octava posición.

El madrileño declaraba que las cosas no empezaron muy bien al tener que esquivar a su compañero Kvyat, fue un sacrificio que tenía que hacer para no acabar el Gran Premio antes de los previsto: "¡Qué locura de carrera! Ya nada mas empezar las cosas se complicaron: llegué a Curva 1 y vi a Kvyat por fuera, mientras se reincorporaba. Tuve que esquivarle, hubiese sido un desastre de colisionar ambos. Pero fue un sacrificio que tuve que hacer".

Además ha destacado que eso no le ha puesto nervioso, ha sido paciente y sin cometer ningún error y ayudado por las cosas que ocurrían sobre la pista ha sabido remontar y conseguir la octava posición: "Desde ese momento, he mantenido la calma y he sido paciente. Hemos recuperado desde la última posición a la octava sin cometer errores. Hay que decir que era fácil desconcentrarse con tantas cosas que ocurrían: coches de seguridad, banderas rojas... ¡todo lo que puedo decir es que estoy satisfecho con el resultado de hoy!".

Carlos Sainz durante el Gran Premio de Azerbaiján / Fuente: Zimbio

Franz Tost, jefe de equipo de Toro Rosso, declaró que el rendimiento del coche fue bueno y que si hubieran hecho una mejor clasificación el sábado podían haber acabado en la séptima posición por el tiempo perdido en las luchas por la posición: "Sainz remontó muy bien y pudo adelantar a sus rivales. Entonces detuvieron la carrera, lo que significó que pudimos montar los superblandos. Cuando se reinició, Sainz adelantó a Alonso y se acercó a Magnussen para pelear por la octava posición final. El rendimiento del coche en carrera ha sido bueno y, sin tener que remontar o no tener el problema al principio, Sainz creo que hubiese terminado séptimo".

Tras la disputa del Gran Premio de Azerbaiján la caravana de la Formula 1 se dirige a Austria. Dentro de menos de 15 días tendremos nueva carrera, el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring.