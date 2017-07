Wolff, paciente con Vettel

Wolff y Vettel,2017 / Fuente: Twitter

El Gran Premio de Europa fue caótico, accidentado y sobre todo polémico. La lucha por el campeonato entre Vettel y Hamilton va cada vez a más. Durante la carrera, en el periodo de Safety Car, Lewis, calentando los frenos y yendo despacio adrede, hacía frenadas fuertes e imprevisibles (las llamadas brake testing, para poner a prueba al piloto de detrás). Sebastian entonces rompió parte de su alerón delantero al chocar con el británico. Entonces el de Ferrari se puso a la par del de Mercedes, y le embistió lateralmente en actitud recriminatoria.

Toto Wolff se ha pronunciado ante motorsport.com:

"Sabes que las emociones se incrementan en un coche de carreras. Como hemos visto en el pasado, cuando bajas la visera tienes tu propia percepción de lo que pasa, así que supongo que la única explicación que tengo –y no voy a defender a Sebastian– es que Sebastian creyó que Lewis había hecho una prueba de frenos, cosa que no hizo”, dice en relación a si la maniobra de Vettel fue deshonrosa.

“Lo hemos visto en los datos, con el coche de seguridad 150 metros por delante. Así que fue un juicio equivocado”.

“No puedo imaginar que se chocara a propósito. Así que me gustaría hablar con él personalmente y escuchar lo que dice sobre el incidente en lugar de juzgarle sin haber escuchado su versión”.

Hamilton demostró su no satisfacción con la sanción impuesta a Vettel (10 seg de penalización); sin embargo, Wolff declaró que “hay que pensar bien el tamaño de la sanción si un piloto lo hace adrede cuando está enfadado”.

"Por supuesto que es cuatro veces campeón del mundo y en la Fórmula 1 estamos dando ejemplos a todos los jóvenes pilotos sobre lo que está permitido y lo que no. Es difícil para mí entenderlo, no cambió nada”.

Incluso la escudería con la que ganó sus cuatro títulos mundiales está consternada por la actitud del alemán: “Vettel perdió la cabeza por la tensión del momento", relata Christian Horner.

"En primer lugar, el piloto líder puede gestionar el ritmo", añadió Wolff. "El coche de seguridad estaba apenas 150 metros delante de él, y luego se pudo ver que en el reinicio casi atrapa al coche de seguridad sobre la línea que marca la reanudación. Así que Lewis no tenía por qué acelerar”.

"Mirando los datos, no hubo ninguna frenada. Pasó la curva, soltó el acelerador y Sebastian se fue contra él. Creo que eso lo puedo aceptar, que si tienes la visera hacia abajo, no te quieres perder el reinicio, y es lo que no quería Sebastian. No hay nada malo por parte de Lewis", finaliza el de Mercedes.