La firma de F1 VAVEL, Azerbaiyán: Se acabó la paz en el reino

Fuente: Getty Images

Todos los años sucede. El campeonato de Fórmula 1 llega a un punto de inflexión que marca el transcurso de la temporada. En esta ocasión, tal vez ha llegado antes de lo previsto. El campeonato de 2017 todavía no ha llegado a su ecuador, pero lo acontecido durante el Gran Premio de Azerbaiyán seguro que influirá en el devenir del campeonato de la categoría reina.

El campeonato de pilotos llegaba a Bakú con Sebastian Vettel a la cabeza. El alemán y Ferrari no han dejado de ocupar la primera posición desde que a finales de marzo dio el pistoletazo de salida el mundial de 2017. Lewis Hamilton le ha vigilado atentamente desde la segunda posición durante las ocho carreras que ya se han disputado.

Todo lo bueno tiene un final

Los dos principales candidatos al título han demostrado en numerosas ocasiones la buena relación que había entre ellos. Después de cada carrera no faltaban las felicitaciones y las bromas sobre lo que había sucedido en pista. Parecía una relación idílica con un destino bastante predecible; la ruptura.

Vettel bromeando con Hamilton en el podio de Bahrain. Fuente: Getty Images

Pues bien, lo inevitable sucedió en el pasado Gran Premio de Bakú. Todo empezó con el motor del Toro Rosso de Daniil Kvyat, que dijo basta a pocas vueltas de empezar la carrera provocando la salida de un primer Safety Car. Cuando este se retiró, inmediatamente volvió a aparecer el coche de seguridad para limpiar mejor los restos de la pista. Y aquí comenzó el lío.

El piloto alemán golpeó deliberadamente a Hamilton

En el momento en el que el segundo safety car apagó las luces, lo cual indica que se va a retirar, Lewis Hamilton iba liderando la carrera, justo por delante de Sebastian Vettel. El piloto inglés freno bruscamente a la salida de una curva, preparándose para el relanzamiento de la carrera. El frenazo provocó que Sebastian Vettel se tocará con la trasera del Mercedes. El piloto alemán, muy enfurecido con Hamilton, decidió tomarse la justicia por su mano y emparejo su Ferrari con el Mercedes, golpeando a este a propósito.

Vettel persiguiendo a Hamilton en Bakú. Fuente: Getty Images

Este movimiento no solo rompía la norma de no adelantar a un coche bajo un coche de seguridad, sino que infringía cualquier norma de comportamiento deportivo. Sebastian Vettel acabó recibiendo una penalización de “stop & go” de 10 segundos. Muchos opinan que esta sanción es insuficiente y que el piloto alemán merecía ser descalificado de la carrera. Una cosa está clara, Vettel perdió los nervios y no jugó limpio. Manchó su nombre, su reputación e incluso el resultado final del campeonato.

Y se armó la polémica

Lewis Hamilton acabó la carrera en quinta posición por culpa de su reposacabezas, que se soltó a mitad de carrera, obligándole a entrar a boxes. Esta parada extra provocó que Sebastian Vettel saliera por delante suyo después de pasar por boxes para cumplir su penalización. Así que las cosas en el mundial están igual que antes de Bakú. Vettel lidera por delante de Hamilton, pero, nada será lo mismo.

"Vettel a veces hace cosas sin pensar"

Lewis Hamilton ya ha advertido a su máximo rival: “hablaré en la pista y ganaré el Campeonato”, dijo el inglés tras bajarse del coche. Otros hicieron declaraciones más contundentes, como Nikki Lauda, quien dijo que Lewis Hamilton golpearía a Vettel, pero que lo haría con su puño. Sebastian Vettel, por su parte, comentó que, si a él le sancionan, también tendrían que sancionar a Hamilton y explicó que se puso a la altura de Hamilton para recriminarle con la mano su actitud.

Fuente: Getty Images

Muchos miembros del paddock han expresado su opinión sobre lo sucedido abiertamente y son varios los que coinciden en que, cuando Sebastián Vettel está bajo presión, “a veces hace cosas sin pensar”, tal y como dijo el ganador de la carrera, Daniel Ricciardo. Tendremos que esperar hasta el Gran Premio de Austria para ver qué sucede entre ambos pilotos.

El desmadre de Force India

Esteban Ocon chocó contra su compañero en la resalida

La acción entre Vettel y Hamilton no fue la única polémica de la carrera. Los dos pilotos de Force India, Sergio Pérez y Esteban Ocon, volvieron a tener otro encontronazo en pista. En una de las relanzadas del safety car, al entrar en una curva, Esteban Ocon no dejó espacio a su compañero, que iba por el interior y había tenido una mala resalida, y chocaron. Esteban Ocon pudo seguir en carrera y salvar los muebles, pero Pérez se retiró, aunque aprovechó el periodo de bandera roja para arreglar el coche y volver a salir, pero no le sirvió de nada.

Fuente: motorsport

Force India perdió un potencial podio, ya que estaban en la posición ideal en la resalida. Después de lo acontecido en Canadá y Bakú, el equipo ya ha dicho que la situación es inaceptable y hablaran con sus pilotos para que no vuelva a suceder. Force India es el mejor equipo de mitad de parrilla y no pueden permitirse estos errores que les podrían costar muy caros a final de temporada.

Y en medio de tantos conflictos, Fernando Alonso consiguió sus primeros puntos de la temporada. El asturiano salía último y acabó noveno, justo por detrás del otro español, Carlos Sainz. El mundial sigue girando y de aquí a dos semanas llega a la tierra del Red Bull. El Gran Premio de Austria se celebrará el 7,8 y 9 de julio y os lo contaremos aquí, en VAVEL F1.