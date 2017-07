Daniel Ricciardo: "Sebastian Vettel a veces no piensa antes de actuar"

Google Plus

Fuente: Getty Images

El incidente entre los máximos aspirantes al título, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, ha sido el más polémico en lo que llevamos de temporada y todo el mundo en el paddock tiene una opinión diferente sobre lo que sucedió en las calles de Bakú. El ganador de la carrera, Daniel Ricciardo, fue uno de los más beneficiados por el toque y después de celebrar su cuarto podio consecutivo dio su opinión al respecto de lo sucedido.

En ocasiones, Sebastian probablemente no piensa antes de actuar

El piloto australiano conoce muy bien a Sebastian Vettel, ya que fue su compañero de equipo durante la temporada de 2014 y puso bajo presión al piloto alemán. Ricciardo comentó a la BBC su opinión: “Seb, en ocasiones, no piensa antes de actuar. Seguramente le conducen su pasión y su hambre. Simplemente, debería poner las cosas bajo control”, dijo Ricciardo, que ahora mismo ocupa la cuarta posición en el mundial de pilotos.

Daniel Ricciardo haciendo su ya popular "shoey" en el podio. Fuente: Getty Images

No es una sorpresa para nadie que Vettel es un piloto que vive con mucha intensidad las carreras y así lo cuenta Ricciardo: “Respeto mucho a Vettel por su garra y su amor por el deporte, que se convierte en mucha pasión y a veces en agresión. Lo respeto y es algo que me gusta de él. Pero lo has visto hoy o a veces por la radio. Simplemente se vuelve loco”, explicó el australiano, que en Bakú logró su quinta victoria en la Fórmula 1.

Finalmente, Daniel Ricciardo explicó que, para él, quien tenía la razón en esa situación era el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton: “Mira, si Lewis desaceleró o no, él tenía todo el derecho a dictar el ritmo. Es el líder, y era demasiado pronto para que él acelerara. No vas a hacer la relanzada saliendo de la curva 15. Probablemente, Seb estaba un poco sobre excitado”, finalizó el piloto australiano.