¿Hamilton o Vettel? ¿Quién es el culpable?

Google Plus

Sebastian Vettel golpea a Hamilton en el GP de Azerbaiján / Fuente: Twitter @F1

El incidente entre dos pilotos que están luchando por el mundial, como Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, no se repetía desde que Michael Schumacher en la lucha por el mundial con Jacques Villenevue le propinase un golpe para intentar apartarle de la lucha por el campeonato en 1997. El incidente entre británico y alemán causará mucha polémica para los siguientes grandes premios.

¿Quién es el culpable? ¿Hamilton o Vettel?

El incidente se produjo con el coche de seguridad en pista, cuando Hamilton lideraba la carrera por delante de Vettel, que se encontraba en la segunda posición. Justo cuando la carrera se iba a relanzar, Hamilton frenó de forma brusca y desencadenó la ira del piloto de Ferrari, que consideró ese frenazo como intento de Hamilton de ralentizar el ritmo.

Volviendo a ver detenidamente las dos acciones, la reacción del tetracampeón de Ferrari quedó fuera de lugar. El alemán golpeó por dos veces consecutivas al británico. El frenazo de Lewis Hamilton, a pesar de producirse en una curva inadecuada al no haber espacio, no es considerada por el reglamento como ilegal si se recurre a la regla de que es el líder de la carrera quien marca el ritmo con el coche de seguridad en pista. Esta acción conduciría al debate de lo ético o moral, en la que según quien lo defina, habrá muchos que estén en contra de una acción que puede considerarse inapropiada en un campeón del mundo al no dar ejemplo para generaciones venideras.

Imagen del incidente entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton | F1

¿Sanción justa?

Tras esta acción el alemán fue sancionado con 10 segundos en boxes con un Stop & Go, una sanción considerada como muy leve para la gran mayoría del Paddock. El reglamento es quien determina si la sanción es justa o no, aunque habría que ponerse a pensar si el incidente se produce en la recta principal con los dos pilotos pisando a fondo el acelerador. El final de Hamilton hubiese sido otro distinto. O también sería aplicable a la vida real, en caso de que en carretera un coche embiste a otro, por ejemplo. El castigo sería mucho más drástico.

Sebastian Vettel dialoga con su ingeniero de pista. Fuente: @F1

¿Continuará la guerra o firmarán la paz?

Tras la polémica acción ninguno admite nada y ninguno se arrepiente de nada. Algo que sorprendió a todos y que horas después Vettel rompió el hielo diciendo que esta dispuesto a hablar con Hamilton para aclarar lo sucedido: "Lo haré sólo con él y lo borraré y seguiré adelante. Estoy dispuesto a resolverlo con él. No creo que haya mucho que solucionar".

Por su parte Hamilton le contestó de otra manera, el británico hablo de que hablaría con el en la pista y que le ganaría el mundial: "Con Vettel hablaré en pista y ganaré el Campeonato".

Toma frontal del golpe de Sebastian Vettel a Lewis Hamilton. Fuente: @F1

Hamilton recordó también el comportamiento de su rival la temporada pasada: "Si nos acordamos, el año pasado, por algunas de las cosas que dijo por radio, sabemos cómo puede ser".

En definitiva esta acción dará que hablar las siguientes semanas, entre esto y el baile de pilotos para la temporada que viene tenemos el comienzo del verano caliente y repleto de tensión.