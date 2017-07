Toto Wolff: “Nuestros datos demuestran que Lewis no hizo nada malo”

Media Interviews - 2016 Laureus World Sports Awards - Berlin / Fuente: Zimbio

“Se acabó el respeto”. Así se pueden sintetizar todas las palabras que Wolff ha pronunciado este pasado lunes. La rivalidad entre Hamilton y Vettel es ya típica en años anteriores; pero más en este pues son rivales directos por la lucha al título mundial.

El jefe de Lewis y el también representante de Valtteri Bottas, ha declarado que la rivalidad es necesaria para el deporte; y que tanto Lewis como Sebastian son grandes guerreros, pues se están jugando entre ellos el liderazgo del mundial. “En cierto modo, los que compiten por el título en esa fase de sus carreras no pueden ser amigos. Quizás hemos visto el límite de ese respeto"

El austriaco piensa que el culpable de la acción más polémica de toda la temporada es el de Ferrari, pues Lewis no comete ninguna ilegalidad al frenar y poner a prueba al piloto de detrás; ya que así, como dice el reglamento, cuando las luces del coche de seguridad se apagan, el líder es quien lleva el ritmo, pudiendo éste calentar los neumáticos y los frenos mediante zigzags, frenadas bruscas, etc… “El líder marca el ritmo. Para ser más específico, Lewis ni siquiera pisó los frenos. En este momento, lo más importante para mí es que nuestros datos muestran que Lewis no hizo nada malo”, dijo Wolff defendiendo a su piloto.

Dicha acción del tetracampeón mundial fue vista por millones de aficionados así como de otros pilotos de categorías inferiores. Acción que no es recomendable que sus fans y seguidores vieran pues los pilotos de F1 son un claro ejemplo y un modelo a seguir para ellos: “También tenemos que recordar que millones de personas ven nuestro deporte, incluyendo muchos pilotos jóvenes. Vettel es un campeón y un modelo a seguir en este deporte. No puedo entender lo que le ha pasado"

Vettel, también se pronunció horas después de la carrera: "No tengo ninguna duda de que él me frenó. No tengo ningún problema con Lewis, lo respeto mucho por el gran piloto que es, pero creo que lo que hizo en pista no estuvo bien. No me lo llevé por delante a propósito, hay una reacción en cadena. Me puse a su lado para levantar el brazo y tuvimos un pequeño contacto. Estamos compitiendo como hombres, pero no le he sacado el dedo ni nada, simplemente quería hablarle”, finalizó un Sebastian Vettel distinto al habitual.

La otra parte implicada, Lewis Hamilton, declaró a Channel 4 que si quiere demostrar que es un hombre (en referencia a Sebastian), “que lo haga fuera del coche, cara a cara.”