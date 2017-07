Bernie Ecclestone: “Si vuelvo, no lo podría hacer mejor de lo que Liberty Media haría”

Bernie Ecclestone en el pasado Gran Premio de Rusia | Foto:Zimbio.com

Tras varios meses alejado de la dirección del Gran Circo, aunque ha tenido sus ligeras apariciones en algunos Grandes Premios, Bernie Ecclestone ha querido valorar el tiempo que lleva Liberty Media a los mandos de la Fórmula 1. El que fue el máximo dirigente y uno de los responsables del crecimiento de este deporte en los últimos años ha declarado para un programa del canal BT Sports que descarta totalmente regresar a la Fórmula 1.

Aunque ha reconocido que cuando se anunció su salida él fue el primer sorprendido, se encuentra satisfecho con el trabajo que está haciendo Liberty Media actualmente: "No estaba preparado porque me habían pedido que siguiera tres años más y fue un poco impactante cuando me dijeron que me apartara", declaraba para un programa de BT Sport.

"Fue un poco impactante cuando me dijeron que me apartara"

Aunque desde Liberty Media son muchas las medidas que se han tomado, y más que están a punto de salir. Como la llegada de famosos y antiguos pilotos de la F1 al paddock en cada Gran Premio. El nuevo acercamiento a los aficionados con las entradas Experiencias Fórmula 1, donde los aficionados pueden entrar al paddock. Aun así, temas como el reparto de beneficios con los equipos, o la explotación de la Fórmula 1 en los Estados Unidos no se han podido completar todavía.

Aun así, el que fuera el jefe de la F1 es consciente del buen trabajo que están realizando y descarta totalmente regresar: "La persona que hace lo que yo solía hacer dijo que estuviera quieto porque era un trabajo que él quería, así que tuve que aceptarlo, porque si has comprado el coche, obviamente tienes que conducirlo. Ahora he salido y alguien más va a hacer un mejor trabajo así que estoy seguro de que si vuelvo, no lo podría hacer mejor de lo que lo van a hacer, así que no regresaré", sentenciaba.