Niki Lauda: "McLaren no ha contactado con Mercedes para 2018"

Niki Luda // Foto: Sutton Images

El motor Honda no está funcionando, el proyecto de los japoneses no está recaudando los resultados esperados a estas alturas, recordemos que este es el tercer año del proyecto y el mejor resultado ha sido un quinto puesto. Ante esto, en los últimos meses se ha rumoreado la posible vuelta de la dupla McLaren-Mercedes para que los de Woking pudieran alzar el vuelo y volver a las posiciones de cabeza.

Lo cierto es que en las últimas horas se ha empezado a hablar de que los de Woking podrían probar el motor Mercedes en los test que se celebraran tras el GP de Hungría, algo que es altamente improbable ya que los ingleses tendrían que adaptar el chasis del McL32 para el motor alemán y seguramente Honda no aceptaría que esto sucediese.

Para el director no ejecutivo de Mercedes, el campeón del mundo Niki Lauda, esto son simples rumores y afirma que McLaren aun no ha contactado con ellos para retomar la relación que se rompió en 2014: "Nadie en McLaren nos ha contactado, nosotros entendemos que ellos tienen un contrato con Honda. Si McLaren rompe con Honda no está garantizada la presencia de un motor Mercedes en sus monoplazas".

McLaren necesita ganar para mantener a Fernando Alonso en el equipo y por ello están buscando soluciones, no sabemos si una de ellas es romper con Honda pero recordemos que a día de hoy el plazo para comunicar a la FIA el cambio de propulsor de cara a 2018 ya está cerrado y McLaren necesitaría la aceptación de todos los equipos para materializar el cambio, por tanto esta opción parece improbable y los ingleses tendrán que buscar otra alternativa para retener al dos veces campeón del mundo de F1, una de ellas ha sido la participación en las 500 millas de Indianápolis pero ahora lo que necesitan es mejorar en la F1 para tener un buen 2018.