El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará en junio para 2019

El GP de Azerbaiyán se mueve a junio en 2019 / Fuente: Twitter (@ZoneF1_)

El Gran Premio de Azerbaiyán, o también llamado Gran Premio de Europa, tiene únicamente dos años de vida, y a pesar de que se ha celebrado en sus dos ediciones por las fechas de junio, en 2018 se celebrará en abril para no coincidir con los 100 años de la República de Azerbaiyán, a petición de los organizadores del circuito. "Pedimos moverlo a una fecha anterior, queremos usar la plaza para un desfile en junio el próximo año para el centenario de la república”, declaró el promotor de Bakú, Arif Rahimov a la revista Autosport. Así lo ha hecho saber la FIA en el calendario provisional del año que viene.

“Luego, de julio en adelante, la temporada europea es demasiado densa, no podemos encajar ahí. Nos gustaría volver al mes de junio en 2019. En general, la fecha de junio nos va bien. Probablemente entonces vamos a tener la mejor meteorología, hace calor cuando hace sol y a la sombra, se está bien" comenta Rahimov en relación al cambio de fecha de abril en 2018 a junio de 2019.

“Nunca se sabe, quizás el Campeonato se inicie a principios de marzo o algo así, con el calendario actual, es duro”

Al celebrar la carrera de 2018 en abril, las condiciones meteorológicas no serán tan óptimas como en junio, según el propio promotor: "No es mucho frío, pero no es tiempo para ir en manga corta".

El Gran Premio de Bakú de 2016 no destacó por su emoción o frenesí, pero del de 2017 no se puede decir lo mismo; pues ha sido la carrera más alocada en lo que va de temporada, lo que posiblemente haga que en futuros años dicha prueba del país euroasiático tenga una mayor audiencia y repercusión. "Mientras ofertemos entretenimiento y todo funcione, no creo que este cambio afecte realmente a la asistencia de público”, finalizó Rahimov.