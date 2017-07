Jolyon Palmer: “Confío en mí mismo y espero que lleguemos a Austria y sumemos puntos”

Jolyon Palmer, Baréin Grand Prix 2017 / Fuente: Zimbio

Jolyon Palmer no ha mostrado aún por qué está en la máxima categoría del automovilismo, al menos en las ocho primeras carreras de la temporada. Si es cierto que algunos problemas de fiabilidad de su RS17, ya solucionados por Renault, le han lastrado un par de veces.

“No hay nada que pueda hacer. Obviamente la presión existe, pues no ha sido un inicio de temporada bueno. Cuando pierdes tiempo en entrenamientos o cuando no participas en una sesión de clasificación, no puedes hacer una carrera buena, así que no puede haber nada peor que esto”.

Una de las principales ataduras que han llevado a que Palmer no tenga el rendimiento esperado en 2017 es el cambio de reglamento, y por ende, de carga aerodinámica así como de diseño de monoplazas, pues el estilo de pilotaje del británico no se ha adaptado bien a las nuevas normas.

“También debo entender mejor el coche porque mi forma de pilotaje no va bien con este coche"

Además, se fija en su compañero Nico Hülkenberg. El alemán ha sumado en lo que lleva de temporada un total de 18 puntos, mientras que Palmer no ha sumado ninguno; si bien es cierto que éste último tiene una abandono más que el alemán.

“Los coches han cambiado mucho desde el año pasado, así que el estilo de pilotaje es diferente", comenta Jolyon. "Kevin Magnussen también hizo un muy buen trabajo a principio de temporada, pero después le igualé y al final era más rápido que él en el último tercio del año. Hülkenberg, en este momento, trabaja de forma muy consistente y saca, espero, el máximo del coche todo el rato sin cometer errores".

Para finalizar, Palmer alabó a su compañero expresando que “está a otro nivel”, siendo a ese donde tiene que llegar, recalcando que sólo con esfuerzo podrá lograrlo.