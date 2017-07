Robert Kubica volverá a hacer un test con Renault

Google Plus

Kubica, test en Valencia, 2017 / Fuente: Twitter (@F1PaddockPass)

Robert Kubica está cada vez más relacionado con la marca del rombo que hizo campeón del mundo a Fernando Alonso en 2.005 y 2.006; tiempos que quedan muy lejanos ya. Kubica, que corrió en F1 por última vez en 2.010, ha demostrado ganas de volver a subirse en un monoplaza para competir en el Gran Circo.

"Sé que lo puedo hacer muy bien al volante de un F1 después de un día de pruebas. Es una buena sensación, algo que no esperaba, rendir tan rápido", según recoge BBC.

Es de importancia comentar las limitaciones físicas que Kubica tiene debido a un aparatoso accidente de rally ocasionado en 2.011 durante el rally de Andorra, en el cual casi pierde la mano derecha. Sin embargo, las secuelas de tal acción han quedado permanentes, aunque según el propio piloto, no son obstáculo para competir a pesar de la gran capacidad física que los coches de este 2.017 exigen.

"Eso me da confianza porque sabía que, como piloto, mis habilidades estaban ahí. Sé que hay un largo camino por recorrer y que necesito ir paso a paso, si tengo una oportunidad daré lo mejor de mí, pero si no, buscaré en otro lugar, he estado mucho tiempo fuera de los circuitos".

"Cuando vuelves a un F1, ves que el ritmo está ahí, son emociones especiales que echaba mucho de menos”

Además, comenta que se centra en disfrutar del momento ya que nunca pensó "poder estar en esta situación".

Además, Renault ya avisa a Palmer que se ponga las pilas, pues el bajo rendimiento del piloto británico choca con la gran velocidad que Kubica mostraba en sus años de competidor, sobre todo en su etapa en BMW Sauber; siendo también el polaco una persona de gran influencia en la escudería gala, pues su último año como piloto fue en dicho equipo.