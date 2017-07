Nuevo acuerdo entre la Formula 1 y Lagardere para posicionarse en China

Google Plus

Fuente: Zimbio

Según el acuerdo anunciado hoy, la empresa de marketing comenzaría a explotar la competición a partir de 2018 con el objetivo de hacer ganar popularidad a la categoría en el país. A través de un comunicado conjunto, recogido por Reuters, ambas partes aseguran que Lagarde "identificará y asegurará socios estratégicos para la Formula 1" en distintas áreas como promoción de eventos o en desarrollo de equipos de carreras.

Sean Bratches, director comercial de la Fórmula 1, se ha mostrado contento con la nueva unión a través de un comunicado. “Estamos encantados de trabajar con Lagardere Sports, cuyo conocimiento del mercado en China ayudará a establecer beneficios a largo plazo para todos nuestros socios y marcas con las que trabajamos”, aseguró.

Andrew Georgiou, jefe ejecutivo de Lagardere, afirmó: “Estamos encantados de que el equipo de gestión de la Fórmula 1 haya confiado en nosotros para utilizar nuestros conocimientos y redes globales, combinados con nuestra experiencia y conocimientos dentro de China, para ayudar a desarrollar su marca, fans y atraer plataformas multimedia y patrocinadores”. Asimismo, añadió: “Es un momento muy emocionante para apoyar la Fórmula 1”.

Las carreras asiáticas de Singapur y China aún continúan pendientes de confirmación para el calendario oficial de la FIA del año que viene, aunque desde Liberty Media están seguros de que continuarán. “La razón es que el contrato vencía este año, así que estamos negociando un nuevo acuerdo que aún no está finalizado”, dijo Chase Carey en la conferencia de la FIA el mes pasado. “Nuestra expectativa y objetivo es tener una carrera –China o Singapur-. Estamos comprometidos con ellos”

Por otro lado, Chasey Carey ha anunciado que las conversaciones sigen vigentes y no habrá ningún tipo de obstaculo para llegar a un acuerdo: "Hemos mantenido conversaciones. Aunque no hay firma de momento, no habrá inconvenientes para tenerla" sentención