Niki Lauda: "Alonso no puede venir a Mercedes"

Lauda no da credibilidad a los rumores que sitúan a Alonso en Mercedes (Fuente: Zimbio)

En el ​paddock ​de la Fórmula 1 hay una gran cantidad de rumores, especialmente en los meses de julio y agosto, cuando las carreras hacen un pequeño parón después del Gran Premio de Hungría, cuando los equipos configuran sus parejas de pilotos para la próxima temporada. Uno de los más constantes es el de la marcha de Fernando Alonso de McLaren, debido al cansancio del asturiano con Honda, el suministrador de motores del equipo británico por la falta de potencia de la unidad japonesa.

Uno de los rumores que suenan con más fuerza es el que vincula al bicampeón del mundo con Mercedes. Hay que tener en cuenta que Bottas, el fichaje de la escudería para sustituir al vigente campeón, Nico Rosberg, solo tiene firmado un año y aún no tiene garantizada su continuidad la próxima temporada en la escudería dirigida por Toto Wolff.

A pesar de ello, el director no ejecutivo de Mercedes, el campeón del mundo Niki Lauda, una de las leyendas del automovilismo, ha vuelto a salir al paso de estos rumores y ha desmentido cualquier información que les relacione con Fernando Alonso. "Alonso no puede venir a Mercedes. Hamilton tiene contrato y Bottas también rinde a un muy bien nivel. Ambos se entienden perfectamente, con lo que no hay hueco en el equipo para Alonso", ha afirmado Lauda respecto al tema.

Hamilton siempre ha estado en el ojo del huracán. A pesar de los dos Mundiales conquistados con Mercedes, su comportamiento y sus disputas con sus compañeros de equipo no han jugado a su favor. Por otro lado, el finlandés hizo un discreto inicio de temporada tras llegar de Williams, pero ya se ha adaptado al coche y está haciendo muy buenas carreras, dando motivos a su escudería para renovarle por una temporada más en las flechas plateadas.