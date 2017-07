Sebastian Vettel: "La intención no era hacerle daño, pero fue incorrecto y peligroso"

Fuente: Getty Images

Sebastian Vettel se ha encontrado con Lewis Hamilton por primera vez después de su incidente en el Gran Premio de Azerbayán. El piloto alemán tuvo que comparecer frente a la FIA para hablar de lo sucedido. El organismo regulador del automovilismo decidió el pasado lunes no sancionar más al piloto alemán, pero sí le pidió que realizará una disculpa pública y así lo ha hecho en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

El piloto de Ferrari ha admitido que lo que hizo no fue correcto y fue fruto del calor del momento: "Fue una decisión incorrecta. Ponerme a su lado y golpear su neumático fue una maniobra incorrecta. No hay mucho más que decir. En ese momento estaba sorprendido, me había parecido que Lewis me había frenado", ha explicado en la rueda de prensa.

"Lo que hice estuvo mal y he pedido perdón"

El cuatro veces campeón del mundo ha recalcado que lo que hizo no fue con mala intención, pero reconoce que fue una acción peligrosa y evitable: "Le dije que nunca tuve intención de hacerle daño. En ese momento reaccioné. La intención no era hacerle daño ni dañar su coche, íbamos a baja velocidad, pero fue innecesario y peligroso", ha seguido explicando.

Fuente: Skysports

Según ambos pilotos, la relación profesional entre ellos seguirá siendo cordial y Vettel se alegra por ello: "Estoy contento de escuchar que no parece que tenga un gran impacto. Lo que hice estuvo mal y he pedido perdón. Cometí un error. Puedo entender si está molesto, pero es bueno escuchar que podemos seguir adelante. Creo que el respeto que nos tenemos dentro y fuera de la pista nos ayuda", ha explicado el alemán.

El alemán lamenta que el incidente y la penalización le costarán una posible victoria en Bakú: "Perdí una victoria en potencia. No podía prever los problemas de Lewis con su reposa cabezas, pero después de aquello intentamos todo lo posible por recuperarnos. Después de la carrera no estaba contento, porque terminé cuarto habiendo podido ganar la prueba. No hace falta que diga cuántos puntos son eso", ha añadido.

En cuanto al Gran Premio de Austria, el piloto alemán espera estar a la altura de Mercedes, que siempre ha dominado aquí y sobre todo, quiere una carrera tranquila: "No creo que estemos tan lejos en clasificación. Espero que tengamos una carrera tranquila y que las condiciones sean más consistentes, porque entonces se ve más claro lo juntos que estamos", ha finalizado el alemán.