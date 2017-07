Hamilton y Vettel descartan a Alonso como compañero

Google Plus

Los dos aspirantes al título no quieren a Alonso como campeonato (Fuente: Sky Sports)

A falta de pocas horas para que se de comienzo de manera oficial al Gran Premio de Austria, uno de los asuntos más destacados es la marcha de Fernando Alonso del proyecto británico-japonés de McLaren-Honda. Harto por la falta de potencia de su suministrador de motores, el piloto asturiano está abierto a todo tipo de posibilidades, incluso dejar la Fórmula 1, donde lleva comptiendo más de una década. Es por eso que todo tipo de equipos han salido en las quinielas para saber dónde acabará el piloto asturiano, uno de los más carismáticos de la parrilla.

Por esto se le ha preguntado a varias voces autorizadas de la parrilla. Después de la negativa de Niki Lauda, director no ejecutivo del equipo Mercedes, se le ha cuestionado a su piloto estrella, el británico Lewis Hamilton, acerca de la posibilidad de que uno de sus mayores rivales en su carrera, Fernando Alonso, pueda volver a ser su compañero de equipo, después de su experiencia en McLaren, en el año 2007. "Yo estoy muy contento con el compañero de equipo que tengo. No es algo que se me pase por la cabeza”, ha afirmado el de Stevenage, uno de los mejores.

Otra de las grandes posibilidades que tiene Fernando Alonso es la Scuderia Ferrari. El equipo italiano, donde el de Oviedo ya militó desde el año 2010 hasta el 2014, cuando fichó por McLaren para iniciar su segunda etapa en el conjunto británico, es el otro donde más rumores apuntan para que el bicampeón del mundo pueda fichar. Cuestionado por ello, el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel, ha afirmado que "No soy el responsable de firmar a los pilotos, pero yo prefiero a Kimi si pudiera elegir", dejando muy claro que ninguno de los dos grandes equipos no tienen previsto, por el momento, fichar a Fernando Alonso.