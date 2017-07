Paddy Lowecree que Felipe Massa pudo haber ganado en Bakú

Google Plus

Lowe quiere hacer crecer a Williams y sus aspiraciones van mucho más allá de acabar entre los puntos, Lowe quiere podios y sobre todo ganar alguna carrera. “Creemos que Felipe habría sido capaz de ganar la carrera”, dijo sobre el abandono del brasileño en Azerbaiyán.

Pese a que el resultado no fue culpa de Massa, el piloto está realizando una temporada discreta con un monoplaza que, no solo en Bakú, podría conseguir mejores resultados y soñar con el podio más a menudo en circuitos favorables como fue el de Azerbaiyán y en Williams saben que, pese al tercer puesto de Stroll, han perdido una gran oportunidad para haber conseguido una gran cantidad de puntos si Felipe no hubiera abandonado.

Lowe que ya estuvo en Mercedes tiene puestas unas miras altas y es consciente de que el coche puede cosechar buenos resultados esta temporada como el segundo de Stroll en Bakú. Además, el jefe técnico asegura que Massa debe estar decepcionado. “Felipe es un piloto experimentado y maduro que claramente está decepcionado. No puedo culparle, ya que él siempre lleva el coche al máximo y su feedback es fantástico, su técnica es fantástica”, afirmó sobre Felipe. También quiso añadir que el carioca es “brillante en este momento”.

Felipe Massa deberá hacer frente al Red Bull Ring, un circuito que en 2015 se le dio de maravilla al conseguir la tercera plaza tan sólo por detrás de los dos todopoderosos Mercedes de aquella temporada. En cambio el año pasado comprobó la otra cara de la moneda al abandonar por un problema de frenos.