Lewis Hamilton: "Quiero intentar conseguir un doblete con Valtteri"

Google Plus

Lewis Hamilton: "Quiero intentarconseguir un doblete con Valtteri" | Fuente: Zimbio

A contracorriente. Así ha afrontado Lewis Hamilton la clasificación del Gran Premio de Austria y así tendrá que correr durante la carrera. Condicionado por una sanción de cinco posiciones, el británico ha intentado conseguir la pole, pero un error propio y las posteriores banderas amarillas se lo han impedido. No obstante, comenzará la carrera con una estrategia diferente de sus rivales. El tricampeón mundial consiguió su mejor tiempo en Q2 con súperblandos, mientras que el resto lo hizo con ultrablandos. El objetivo es terminar la carrera con ultrablandos para pasar al ataque e intentar remontar en la segunda parte.

A pesar de partir con desventaja, no se ha mostrado especialmente negativo: “Haré el trabajo que pueda, obviamente. Estoy contento de haber sido tercero. Me hubiera encantado mejorar mi vuelta, pero simplemente hoy no era el día”. Lewis se ha congratulado de la pole de su compañero: “Felicidades a Valtteri, ha hecho un trabajo fantástico. Ha pilotado realmente bien durante todo el fin de semana”.

Lewis Hamilton, durante los entrenamientos libres de Austria | Fuente: Zimbio

La remontada ya la tiene en mente y considera el doblete como su principal y gran objetivo del fin de semana: “Haré el mejor trabajo que pueda para subir. Tendré el súperblando para mañana. Por lo general, es un neumático más lento que los que llevarán los demás, pero, quizá, el nuestro pueda aguantar más. Ya veremos”.

El principal rival de Lewis Hamilton por el campeonato, Sebastian Vettel, que saldrá segundo, llega a Austria tras librarse de la sanción por embestirle durante el Gran Premio de Azerbaiyán. A pesar de que el británico declaró que había aceptado las disculpas del alemán, un gesto ha dejado claro que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento. El entrevistador, Davide Valsecchi, ha sugerido al de Mercedes que saludara a su colega de Ferrari, pero, en lugar de ello, Lewis se ha dirigido a Valtteri Bottas.