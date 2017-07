Carlos Sainz: "Me ha ido muy bien hasta ahora tomando los riesgos que tomo"

Carlos Sainz, qualy GP Austria 2017 / Fuente: Zimbio

No está siendo un fin de semana agradable para el ambiente de Carlos Sainz. El de Toro Rosso sabe que se merece más, y sus resultados le avalan. Pero desde Red Bull, no vieron bien sus declaraciones, pues tanto Helmut Marko como Christian Horner estaban en desacuerdo con las palabras del piloto de la escudería de Faenza.

Hoy, Carlos ha clasificado en 10ª posición, por delante de su compañero Daniil Kvyat. Y es que según el propio Carlos, de no haber sido por las banderas amarillas de la Q3, podría haber quedado “como mínimo, por delante de los Force India”. “Tenía ganas de poner una buena vuelta en la Q3 y finalizar el trabajo bien hecho... Venía bajando bastante las primeras dos curvas, que nos hubiera puesto ahí delante, y bandera amarilla... pero creo que hay que estar muy satisfechos con este día", declaró ante Movistar F1.

"Ya desde los Libres 3 he visto que tenia opciones de hacer algo buen en clasificación; me he concentrado bien, hemos hecho bien el trabajo y de la Q1 en adelante he empezado a marcar tiempos muy rápidos. En la Q3 estaba listo para dar el siguiente paso, pero no ha sido posible"

“Creo que Grosjean también ha hecho su tiempo con neumáticos usados, igual que yo. Creo que los Force India lo han hecho con gomas nuevas"

"Grosjean es el que tiene más probabilidades de ser 'el primero de los mortales' (sale en séptima plaza, delante de Hamilton) que además empieza sexto, así que tiene margen en la salida. Del resto creo que debemos pelearnos con los Force India y Hülkenberg que va muy rápido por detrás. Hay que estar atentos porque los Force India tienen lío desde hace un par de carreras así que habrá que aprovecharlo", argumenta Sainz.

En relación a la caótica salida del Red Bull Ring, pues la primera curva es realmente estrecha, Carlos sabe que “Hamilton va a ir a por todas, como los Force India”. Además subraya que “saldrá como siempre”. “No voy a encarar la salida de forma más suave por lo ocurrido en Canadá, no es que no tuviese cuidado, es que no pude ver.”

En cuanto al clima, las previsiones indican un 80% de probabilidades de lluvia dos horas antes de que el semáforo rojo se apague. “Me da igual. Lo de seco o mojado… Si la lluvia viene bienvenida sea, pero no voy a estar toda la carrera pensando que ojalá que llueva porque llueve pocas veces al final. No me importaría que lloviese, eso sí”, contesta en relación a si prefiere una carrera en seco o en mojado.

“Fácil no fue, sino estaríamos como en Mónaco, yendo en el top 7. Creo que también hay que valorar el día de hoy en su justa medida, porque no era un circuito fácil para nosotros y lo hemos conseguido haciendo vueltas muy buenas en la Q2. Ahora, a pensar en mañana, que hay que terminar el trabajo", finaliza.