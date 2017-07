Bottas: "Ha sido la salida de mi vida"

Bottas, el más feliz en Spielberg (Fuente: Zimbio)

Valteri Bottas, el ganador del Gran Premio de Austria, ha vuelto a superar a su compañero de equipo, el inglés Lewis Hamilton, y demuestra que puede ser una amenaza real para el tres veces campeón del mundo, en el garaje de Mercedes. El finlandés no arrancó de la mejor manera la temporada, pero desde su primera victoria, en el Gran Premio de Rusia, está demostrando las razones de su fichaje y el por qué debe ser renovado, ya que aún no ha firmado un nuevo contrato con las flechas plateadas.

"He tenido la sensación al final de que Vettel me estaba persiguiendo y de que me alcanzaba, pero en el último stint tenía un ritmo muy grande con los neumáticos y al final ha sido muy delicado, pero luego se ha hecho más complicado. Estoy muy contento, es la segunda victoria de mi carrera, muchísimas gracias por el apoyo y un agradecimiento enorme al equipo por hacer esto posible", ha declarado Bottas, que, a pesar de la gran carrera que ha realizado en el Red Bull Ring, se ha visto presionado por el líder del Mundial, el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, de Ferrari, que se ha puesto en zona de DRS, es decir, a menos de un segundo de distancia del ex de Williams.

Bottas, en el podio, ha recogido sus primeras impresiones tras la carrera: "Creo que ha sido la salida de mi vida, he salido muy bien. Todavía queda mucho de año por delante, no hemos llegado ni a la mitad, todavía es muy temprano y estamos desarrollándonos como equipo". Bottas, después de esta victoria, se refuerza moralmente para la cita de la próxima semana, en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, hogar de su compañero de equipo y rival en Mercedes, Lewis Hamilton.