Sainz al retirarse: "Al motor le faltaba aceite"

Carlos Sainz no ha tenido su fin de semana. El español ha sido el centro de atención de los medios durante los tres días y, además, su carrera, ha terminado antes de lo previsto debido a un problema en el motor de su Toro Rosso. Tras una mala salida, el madrileño ha rodado las 12 primeras vueltas hasta 3 segundos más lento qu sus respectivos rivales. Parece ser que el problema ha sido la falta de aceite en su motor y finalmente, tras 40 vueltas, se ha visto obligado a retirarse.

"Creo que en la salida, a pesar de haber perdido potencia, con el accidente, estábamos novenos. Pero ya desde el inicio teníamos problemas con la unidad de potencia. No había suficiente aceite en el motor, por lo que perdíamos muchísima potencia. Hacer hasta 40 vueltas con ese problema no era lo ideal. Por ese motivo hemos decidido parar", expresaba frustrado el madrileño.

"En las curvas tres y cuatro me faltaba potencia y la manejabilidad del motor ha sido precaria. En las 12 primeras vueltas iba hasta 3 segundos más lento que los demás. Después he incrementado mi ritmo".

"Los ingenieros no se han olvidado de revisar el nivel de aceite en el motor, sino que había un problema en el sistema de aceite del monoplaza. El problema es que ha fallado en una carrera importante para nosotros. Al final nuestros rivales; Williams, Force India y Haas han cosechado varios puntos así que es una faena".

Llegamos a Silverstone, un circuito donde Carlos siempre ha protagonizado buenas carreas y, además, circuito que está a tan solo 20 minutos de su actual residencia. Por ello y por querer olvidar este mal fin de semana, encara el GP de Gran Bretaña lleno de optimismo.

"Lo bueno es que Silverstone está a la vuelta de la esquina. Vengo de un fin de semana muy bueno por mi parte, así que la confianza no está ni mucho menos perdida y es uno de mis circuitos favoritos. Siempre he hecho muy buenas carreras allí y me han pasado cosas muy buenas, por lo que es un circuito al que le tengo especial cariño. Tengo muchas ganas de correr allí. El objetivo, como siempre, es sumar puntos, lo que ya no sabemos es cuántos podremos alcanzar", expresó para finalizar.