Vettel pensó que Bottas "se saltó la salida"

Vettel, vuelve a meter puntos a Hamilton (Fuente: Zimbio)

A una sola vuelta se ha quedado Sebastian Vettel de lograr la victoria en el Red Bull Ring, dentro del Gran Premio de Austria. Además, su victoria habría tenido un doble premio, ya que le hubiera metido un colchón importante de puntos a su máximo rival por el Mundial, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes. El piloto de Ferrari ha recogido en el podio sus primeras impresiones después de un buen fin de semana para él y para su escudería. Su segundo puesto, le ha hecho meter 6 puntos más a Hamilton, y eso hace que ambos estén separados por 20 puntos en la clasificación del Mundial.

"¿Cómo te sentirías tú? Si estaba sólo a medio segundo del vencedor... estaba tan cerca. He apretado porque me sentía mucho más fuerte en la segunda parte de la carrera, en la primera he sufrido un poco, pero una vez que pusimos los superblandos, el coche recupero la vida y conseguí el ritmo", afirmó Vettel a la pregunta acerca de cuáles habían sido sus sensaciones después de las 71 vueltas que los monoplazas han dado al circuito de Spielberg.

"En las ultimas vueltas estaba muy cerca y creo que también Pérez me costó algo de tiempo, así que necesitaba una vuelta más, sólo una vuelta más, porque él –Bottas– estaba sufriendo. Quería ganar pero bueno, es un buen resultado", ha contestado Vettel, visiblemente contento por el trabajo hecho todo el fin de semana por Ferrari para intentar batir a Mercedes.

Finalmente, habló de la salida, en la que considera que el ganador de la carrera, Valtteri Bottas, se saltó el procedimiento de inicio. "Normalmente el tiempo de reacción está alrededor de 0,2 segundos, no creo que todos fueran mucho más lentos hoy, es por eso que no creo que Valtteri fuera mucho más rápido. Creí firmemente en ese momento que se había saltado la salida y resultó que no lo hizo, y supongo que hay motivos para creer que no lo hizo. Pero no puedo pensar que su reacción fuera de 0.2 segundos que sería normal. Desde mi punto de vista su reacción fue inhumana... pero él dijo antes que no es humano, es finlandés", concluyó Vettel, que ya se prepara para el próximo fin de semana, en Silverstone.