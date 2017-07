El Ricciardo que resistió a Lewis: "Es muy bueno haber conseguido mantener detrás a Hamilton"

Daniel, Austria 2017 / Fuente: Zimbio

Corrían en casa los chicos de la bebida energética. Y parece que es verdad eso de que "Red Bull te da alas". Daniel, quien salía en quinta posición justo por delante de su compañero, consiguió hacer podio. Además, "honey badger" hizo un fin de semana realmente redondo mostrando un buen ritmo tanto en libres como en qualy.

“Ha sido una carrea muy divertida, he tenido momentos decisivos al comienzo, me he mantenido, me he obligado a frenar en los sitios en los que yo pensaba que estaba el límite", comentaba en el podio.

Y es que van cinco podios de manera consecutiva en el haber de Ricciardo durante este 2.017.

"Tener un quinto podio consecutivo es muy bueno, pero conseguirlo aquí en Austria, como lo logró Verstappen el año pasado aquí es muy agradable, es muy positivo poder ver a todos los aficionados de Red Bull y de la Fórmula 1".

Y sobre todo, la habilidad de Daniel mostrada a final de carrera para mantener a raya a un Hamilton que venía remontando desde el inicio de carrera fue clave para mantener sus aspiraciones al podio, pues, a pesar de que el "Red Bull Ring" tiene tres rectas largas, donde los motores y los turbocompresores de los monoplazas sufren en altas altitudes (como es el caso de Austria); ni el motor Mercedes del británico ni el uso del DRS pudieron con el RB-13 del australiano.

Así lo expresaba el chico de la sonrisa: "Es muy bueno haber conseguido mantener detrás a Hamilton, estuvo muy contento nada más ver la bandera a cuadros", finalizó.

Hay que recordar que Daniel Ricciardo se mantiene en la cuarta posición del campeonato con 107 puntos, a pesar de su abandono en la primera carrera de la temporada o su retirada en Rusia; mientras que Verstappen se sitúa en la séptima plaza, con 45 puntos. Si bien es cierto que el holandés ha abandonado en cinco de nueve carreras; la suerte no está de su parte este año. Y la escudería que hizo tetracampeón a Vettel es tercera en el mundial de constructores, con 152 puntos.