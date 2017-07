Mercedes en el Red Bull Ring: poco a poco más lejos de Ferrari

Mercedes AMG, 2017 Austrian GP 2017 / Fuente: Zimbio

Poco a poco todo vuelve a 2.015. Año en el que Ferrari parecía nueva, con un Vettel totalmente reformado, de Red Bull a la que fuera su escudería rival entre 2.010-2.013. Los de Maranello llevan prometiendo que van a ganar el mundial desde 2.015 y al principio los italianos dan muestras de plantar cara a Mercedes; pero luego todo queda en humo.

En este Gran Premio de Austria, es algo parecido. Bottas se hizo con la pole, favorecido por las banderas amarillas de Grosjean durante la Q3. Le seguía Vettel y Hamilton.

Pero en carrera, el finlandés de Mercedes llegó a tener una ventaja de 6.5 segundos sobre Sebastian, realizando vuelta rápida tras vuelta rápida. Al final de carrera, éstas fueron las impresiones de los miembros de la estrella:

Valtteri Bottas: "¡Este sabor a champagne es bueno! La primera victoria fue obviamente especial, pero esta sólo es mi segunda victoria, así que es un sentimiento genial. Ha sido mi mejor fin de semana con la Pole y la victoria y espero que podamos continuar a partir de aquí. La salida fue absolutamente perfecta, definitivamente mi mejor salida de siempre. Y ya veis lo apretado que estuvo con Sebastian al final, así que hoy la necesitaba. El coche estuvo bien todo el fin de semana, así que sabía que podíamos hacerlo. Tuve un gran blister en la rueda trasera izquierda en el segundo stint después de sólo cinco vueltas, lo que hizo que el coche fuera complicado de pilotar. Iba perdiendo más y más rendimiento, pero no era mi primera vez teniendo a Sebastian detrás de mí. Me mantuve concentrado y me las apañé para acabar la carrera sin fallos. Habría sido difícil mantener a Sebastian por mucho tiempo, así que fue bueno ver la bandera a cuadros. Todavía estoy en la pelea por el Mundial y sólo voy a mejorar. Estamos creciendo todo el tiempo".

Lewis Hamilton: "Ha sido un fin de semana difícil, pero puedo estar orgulloso de limitar los daños con Sebastian en los puntos y por subir puestos en la parrilla. El coche estuvo bien hoy, fui capaz de empujar durante toda la carrera con los neumáticos y di absolutamente todo ahí fuera. Realmente no pensé que hubiera mucho más en el coche al final de la carrera, pero probablemente fui demasiado amable en mi batalla con Daniel –Ricciardo–, y le dejé demasiado espacio. No haré eso otra vez. Nos hemos vuelto a separar de Sebastian, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Seguiré luchando y nunca me rendiré. Valtteri hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana y merece la victoria. Sólo está 15 puntos por detrás de mí ahora y está muy dentro en esta batalla por el Mundial. Tengo muchas ganas de Silverstone. Tengo un par de días para dejar atrás este fin de semana. No puedo esperar para ver la multitud en casa y empezar de manera limpia. Espero que pueda usar Silverstone como trampolín para la segunda mitad de mi temporada".

Toto Wolff, jefazo de Mercedes: Este fue un día perfecto para Valtteri. Hizo una salida sensacional, aunque estuvimos nerviosos por momentos cuando vimos que estaba bajo investigación. Pero después de eso, demostró un gran ritmo en el primer stint, después fue capaz de manejar su rueda con blistering hasta el final de manera perfecta en el segundo stint. Es un resultado perfecto para él y también para Lewis, anotando el máximo de puntos. En cuanto a Lewis, tuvo el P3 al alcance de la mano en las vueltas finales, pero hoy no era el día. Fue una tarde de limitación de daños para él y, el resultado final, esos son 12 puntos ganados y no seis perdidos con respecto a Sebastian. Él ha tenido una racha dura con el problema del reposa cabezas en Bakú y después la penalización por la caja de cambios aquí, pero todavía está en la pelea por el título. Todavía no hemos llegado al ecuador del campeonato y hay 275 puntos todavía para ganar. Nuestro objetivo será dejarle luchar de la mejor manera posible en Silverstone".

Y por último, el ex de Ferrari, James Allison; director técnico: "Ha sido un día brillante para Valtteri, cuyo ritmo en el primer stint fue absolutamente poderoso. La segunda mitad de la carrera fue complicada por el blistering, pero pilotó con gran equilibrio para anotar su segunda victoria. Lewis se acercó extremadamente al podio en las vueltas finales, probablemente a medio coche de distancia de pasar a Ricciardo. Sentimos mucho la penalización por la caja de cambios que sufrió pero abordó la situación como siempre hace, agachando la cabeza y sacando el máximo posible. Esta fue una buena carrera para nuestra posición en el Campeonato de Constructores, extendiendo nuestra ventaja sobre Ferrari, pero necesitamos asegurarnos de que damos a Lewis el material que necesita en las próximas carreras para tener claro que no empieza el domingo por la tarde en una situación comprometida".