McLaren Honda sigue en sus trece en Spielberg

McLaren Honda, Austria 2017 / Fuente: @McLarenF1

Honda sigue igual. Ojalá Honda se vaya ya de la F1, dirán muchos. Y es la verdad, Honda hace ridículo tras ridículo. Todos queremos ver a McLaren, a Fernando, al novato Vandoorne ser competitivos y luchar por victorias no por entrar en los puntos. Y es que, éstas han sido las declaraciones de los miembros de McLaren Honda tras la carrera:

Fernando Alonso

"Hicimos una buena salida. Aproveché la mala arrancada de Carlos Sainz y Max Verstappen, así que al llegar a la primera curva ya estaba en décima posición. Pero los chicos de detrás llegaron a la curva demasiado temprano, no frenaron lo suficiente y destrozaron mi carrera. Esperaba tener un buen Gran Premio, pero hemos tenido mala suerte. Las cosas escapaban a mis manos. Yo era un simple pasajero. Sabemos que es complicado empezar desde el pelotón, pero no es necesario ganar un metro extra en la primera curva. A veces, los chicos de atrás arriesgan demasiado".

Stoffel Vandoorne

"Estoy algo decepcionado con mi duodécima posición. Si te fijas en el ritmo que tuvimos durante toda la carrera, creo que hoy era posible acabar en los puntos. Eso resulta muy alentador. Nuestro fin de semana ha sido bastante positivo, en general. No hemos tenido problemas y nuestro ritmo ha sido razonable. Me he sentido muy cómodo en el coche. Por desgracia, me quedé atascado detrás de algunos coches y me resultó imposible adelantar. Pero así son las cosas para nosotros ahora mismo. Recibí una sanción, pero teníamos que intentar alguna cosa. No creo que hayamos perdido demasiado en cuanto al resultado. Es una lástima que no hayamos sumado puntos, pero nuestro ritmo ha sido positivo para todo el equipo".

Eric Boullier, director de carreras

"En las carreras siempre hay altibajos. Primero centrémonos en lo positivo. Stoffel ha acreditado un ritmo muy sólido durante todo el fin de semana y su equipo intentaba demostrar progresos en cada sesión. Su carrera fue sólida, aunque no pudo demostrar el potencial real del coche porque pasó la carrera entera en aire sucio. Aceptamos su penalización. Iba al límite todo el tiempo para intentar pasar a Palmer, fue una consecuencia desafortunada de eso. En cuanto a lo negativo, la carrera de Fernando fue para olvidar a pesar de que no fue por su culpa. Aceptamos que las carreras son carreras, pero este tipo de accidentes tontos no son aceptables a este nivel. Es amargo retirarnos con daños en el coche tras apenas una vuelta. Ahora nos espera una semana increíble en el Reino Unido. Vamos a Silverstone, al Gran Premio de Gran Bretaña, ante nuestra afición. Como siempre, haremos lo posible para no decepcionarles".

Yusuke Hasegawa, máximo responsable de motores en Honda Racing F1

"Estoy muy decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, después de que nuestro Gran Premio de Austria empezara de una forma muy positiva. A pesar de tener algunos problemas, el ambiente que se respira en el equipo ha sido mucho más positivo. Sentíamos que estábamos en una buena posición para sumar puntos. Los dos pilotos hicieron una buena clasificación y empezábamos la carrera desde un lugar competitivo. Estábamos satisfechos con nuestros reglajes. Fernando hizo una salida increíble, recuperó varias posiciones, pero tuvo que retirarse pronto después de verse involucrado en un accidente en la primera curva. Creo que Stoffel tenía el ritmo para sumar los primeros puntos de la temporada. Parecía estar cómodo en el coche, pero se encontró tráfico durante la mayor parte de la tarde y no pudo ganar posiciones. Pronto iremos a Inglaterra para nuestra primera carrera del año como locales. Es una de las más destacadas del año. Esperamos que haya muchos fans, muchos amigos y familiares. Esperamos ofrecerles una buena carrera".