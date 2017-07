Salo defiende a Kvyat: "Fue un poco optimista"

Google Plus

Salo sale a defender a Kvyat (Fuente: Zimbio)

Además de la salida y de la infracción cometida por el piloto finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, quien a la postre fue el ganador del Gran Premio de Austria, disputado en el Red Bull Ring, en la localidad de Spielberg, otro de los grandes incidentes en la novena prueba de la temporada, fue el choque provocado por Kvyat, y que obligó a retirarse a Fernando Alonso y Max Verstappen tras la primera curva en el circuito austríaco.

Kvyat arrancó en decimocuarta posición, bloqueó sus frenos en la primera frenada y se llevó por delante al McLaren, que a su vez golpeó al Red Bull, provocando el abandono del piloto español y del holandés. Por la radio, Alonso comentó que aquello parecía "una partida de bolos", mientras que los comisarios decidieron imponer un Drive Through al piloto ruso de Toro Rosso y dos puntos en su carnet para la próxima carrera, en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se va a disputar en el circuito de Silverstone.

Mientras que Alonso valoró el accidente: "No hubo nada que pudiéramos hacer. Era la primera curva y la gente de detrás llegó demasiado rápido; destrozaron nuestra carrera. Estoy hablando aquí contigo y no en el coche, por lo que un Drive Through es quizás una sanción un poco pequeña", criticando al piloto ruso, Mika Salo, que era comisario en el Gran Premio disputado en el Red Bull Ring, defendió al de Toro Rosso.

"Para mí, Daniil fue un poco optimista. Frenó demasiado tarde y sacó a tres coches de la primera curva. Fue un poco optimista. Es lo máximo que podemos hacer por un incidente así. Eso depende de lo grande del incidente. En ese momento pensamos que eso era suficiente. Tal vez fue demasiado poco lo que le impusimos, pero... tenemos que mirar la salida de manera diferente a un lance de carrera. Es la primera curva, por lo que tenemos que tener una mente algo más abierta. Si fuera la vuelta 10 y hubiera hecho algo del estilo, entonces la sanción habría sido mayor", argumentó el expiloto de Fórmula 1.