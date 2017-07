Lewis Hamilton advierte: "Quiero ganar este mundial"

Fuente: Getty Images

Lewis Hamilton está sumergido en plena lucha por el mundial con Sebastian Vettel, pero el alemán ya le ha ganado la partida en las dos últimas carreras. El piloto inglés lleva dos semanas sin subirse al podio, algo que puede resentir sus posibilidades de cara al final de temporada. Pero Lewis Hamilton no se rinde, el inglés quiere ganar el campeonato a toda costa.

El tricampeón del mundo acabó en cuarto en el Gran Premio de Austria tras una intensa batalla hasta el último momento con Daniel Ricciardo. A pesar de no poder ganar al australiano, en las declaraciones posteriores a la carrera, el inglés se mostró satisfecho con su actuación: "Estoy muy contento con la forma en que he pilotado a pesar de los resultados", ha comentado Hamilton

El inglés empezó el fin de semana con mal pie, ya que fue sancionado con cinco posiciones tras cambiar la caja de cambios. Aunque Hamilton estaba satisfecho con su pilotaje, no estaba contento con el resultado de la carrera: "Te entrenas. Sacrificas todo para asegurarte de obtener el mejor resultado posible, así que cuando no lo haces, es difícil salir sonriendo porque significa que no te importa lo suficiente. Y el hecho es que me importa más que nada", explicó el inglés a la BBC.

Sebastian Vettel se va de Austria con 20 puntos de ventaja sobre el inglés, algo que no le gusta nada al de Mercedes: “No tengo una bola de cristal, pero no va bien en este momento, aunque todavía hay un largo camino por recorrer y en una carrera podría cambiar", pero Hamilton está disfrutando de la batalla que mantiene con Ferrari y no se rinde: "Esta es una intensa batalla que me encanta y disfrutamos como equipo, pero quiero ganar este campeonato", ha concluido el inglés.