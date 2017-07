El Semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Austria 2017

Google Plus

Fotomontaje VAVEL (Fuente: Martin Velarde)

Las sanciones de la FIA son ridículas últimamente, si es que sancionan. Valtteri Bottas, que salía desde la pole en Austria, se saltó la salida pues como bien indica el siguiente vídeo; sus ruedas traccionan antes de que las cinco luces rojas se apagasen. Sin embargo llegó a mantener una distancia en el primer stint de 6.5 segundos respecto a Sebastian Vettel, pues Mercedes advertía al finlandés de que apretara en caso de ser sancionado por dicha maniobra ilegal.

Semáforo verde

Lewis Hamilton, de nuevo: El británico, que tras sufrir una penalización de cinco posiciones en parilla al cambiar caja de cambios, remontó desde la 8ª hasta la 4ª plaza, y eso que al final de carrera casi adelantaba a un Ricciardo que se hizo “ancho en pista”, con un coche inferior al todopoderoso Mercedes W08. Aún así, el tricampeón sigue teniendo más lejos a Vettel, pues son 20 puntos entre ambos los que les separan (171 VET, 151 HAM)

Romain Grosjean: El francés sacó, como cada fin de semana, el máximo de su Haas. Ya se quejaba de los frenos, y su equipo le pedía que cambiara el estilo de pilotaje; pues parece que el de la escudería americana ha reaccionado. Consiguió un 6º lugar esperanzador para Haas con un coche inferior a sus posibilidades. El ex de Lotus sabe exprimir el máximo de sus monoplazas.

Semáforo amarillo

Valtteri Bottas, se une a la pelea: El otro finlandés de la parilla hizo un gran fin de semana, pues realizó la pole, beneficiado por las banderas amarillas que Grosjean provocó en la Q3. Sin embargo en carrera fue sólido aunque hiciera una salida en falso. Vettel sólo le plantó cara al final argumentando que “sólo necesitaba una vuelta más” para adelantar al de Mercedes; pues Bottas ganó por 0.6 respecto al alemán. Sin embargo debió ser sancionado con drive-through por su maniobra en la lanzada.

Semáforo rojo

Kimi Raikkonen: El mundial está siendo luchado de momento, por Hamilton y Vettel, y quizás Bottas se sume a la fiesta. Es un “Vettel contra Mercedes”. Algo parecido a lo que se vivía en 2010 con “Fernando Alonso vs Red Bull”. Raikkonen demuestra cada carrera que no tiene el ritmo para seguir en Ferrari, pues va 5º en el mundial con 83 puntos, por detrás de Ricciardo con 107 y con un coche a la altura de los Mercedes, o un poco peor. “Iceman” tiene los días contados en “el cavalino rampante”. Si los de Maranello quieren ganar el mundial de constructores, necesitan un piloto que sea capaz de luchar por victorias como Sebastian. Pero, ¿qué piloto puede ser? Fernando Alonso parece que no.