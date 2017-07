Renovar o no renovar, esa es la cuestión en Ferrari

Google Plus

Un aliciente del verano que no puede faltar en el mundial de Fórmula 1 es la popularmente conocida como “silly season”. La rumorología y especulación sobre los posibles cambios de equipo de pilotos y la llegada de nuevos rookies al mundial a veces toma el protagonismo de lo que sucede en pista. Un equipo que siempre está en las quinielas para sufrir alteraciones en su alineación de pilotos es Ferrari.

La escudería del cavallino rampante es la más codiciada de la fórmula 1. Todos los pilotos quieren formar parte de ella, de su historia. Por si no fuera poco, este año Ferrari ha vuelto a estar en lo más alto. Los de Maranello vuelven a ser competitivos, lo que atrae aún a más pilotos, si cabe. Sebastian Vettel, sin duda, es la mejor baza de Ferrari. El alemán ocupa la primera posición del mundial de pilotos y le saca 20 puntos al segundo. Pero ¿qué sucede con Kimi Räikkönen?

La continuidad del finlandés en Ferrari es un tema recurrente en cada temporada. Muchos creyeron que 2015 sería el último año de Räikkönen en la Fórmula 1, pero, finalmente, Ferrari le alargó el contrato una temporada más. Lo mismo volvió a ocurrir en 2016 y lo mismo está sucediendo ahora. La razón por la que año tras año se cuestiona la permanencia de Kimi Räikkönen en Ferrari es siempre la misma, su rendimiento.

"Räikkönen tiene que demostrar un nivel más alto de compromiso"

El piloto finlandés no está a la altura de su compañero de equipo y así se lo ha hecho saber el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, durante el Gran Premio de Austria. Marchionne dijo a la agencia Reuters que: “Räikkönen tiene que demostrar un nivel más alto de compromiso con el proceso. Hay días en los que creo que está un poco rezagado, pero ya se verá. Es un buen tipo y trabaja, pero le necesitamos para ganar el Campeonato de Constructores”.

Kimi Räikkönen se justificó posteriormente diciendo que: "Mi equipo quiere hacerlo bien y sólo puedo dar lo mejor de mí. No es como si no lo intentara”, pero intentarlo, tal vez, no es suficiente para Marchionne. El asiento de finlandés está más cotizado que nunca y sino empieza a hacer mejores actuaciones, esta vez sí podría quedarse fuera de la Fórmula 1.

Ni Alonso ni Verstappen

Sin embargo, Marchionne tira piedras fuera de su tejado y dice no estar interesado en fichar a nadie. En las últimas semanas habían surgido rumores que acercaban a Fernando Alonso y Max Verstappen a la escudería italiana, pero el presidente de Ferrari no ha tardado en desmentirlos: “No hemos pedido Verstappen a Red Bull ni estamos interesados en Alonso”, ha asegurado el italiano a La Gazzeta dello Sport.

El otro asiento de Ferrari, el de Sebastian Vettel, también está pendiente de renovación. Al alemán se le acaba este año el contrato con los de Maranello, aunque todo hace pensar que Vettel decidirá seguir en la estructura italiana. Después de dos años con ellos, Vettel por fin está luchando por el mundial con Ferrari y aunque todavía no hay nada firmado, Marchionne ha asegurado que: “Lo dejé muy claro, si quiere quedarse, entonces le vamos a renovar. Es decisión suya”, así que Sebastian Vettel será quien decida si se queda o no en Ferrari.