Bernie Ecclestone: "Me sorprendería si finalmente perdemos Silverstone"

Hace tan solo unos días, salió a la luz que probablemente el circuito de Silverstone será eliminado en un futuro del campeonato, el trazado británico lleva en el calendario de la Fórmula 1 desde los inicios de los años 50, pero en las últimas ediciones ya ha sido duda varias veces, ya que actualmente y dadas las escasas ayudas que reciben para mantenerlo, se podría llegar a ejecutar una cláusula existente, que a falta de medios económicos, seria imposible volver a renovar el contrato con este circuito para las próximas temporadas.

Esta semana se tomará esta importantísima decisión, y se sabrá si se aplica o no la clausula de rescisión del contrato del circuito, que se hará efectiva en el año 2019.

Bernie Ecclestone, el expresidente y director de la Formula One Management, no piensa lo mismo y cree que Silverstone tiene posibilidades de continuar varios años más. "Me sorprendería si finalmente perdemos Silverstone. Es un gran evento y probablemente se enmarca mucho más en la manera en que Liberty Media quiere que vaya la Fórmula 1, en esa dirección", comentaba Ecclestone.

Aunque el circuito de Silvertsone tiene contrato hasta 2026 podría llegar a desaparecer, y como principal culpable se encuentra en el canon que pagan los británicos, ya que es mucho menor si se compara con otros circuitos del calendario. "Me sorprende que no puedan hacer que funcione, eso es todo. De momento no hay otro sitio. Puede haberlo en un par de años, pero si pierden todo ese dinero, que es lo que dicen que hacen, no pueden continuar porque alguien tiene que pagar", afirmaba el inglés Bernie.

Al respecto de todo esto Philip Walker el director del Gran Premio, expresaba: “Es muy probable que tengamos que activar la cláusula. No es culpa de Liberty Media. Les gustaría ser una ayuda, pero ha habido poco tiempo. No saben todavía qué carreras quieren mantener… Por ejemplo, Chase Carey nunca ha estado en una carrera en Silverstone”.

El expiloto norteamericano Zak Brown cree que una gran idea para poder salvar el histórico circuito de Silverstone seria que Liberty Media Comprara Silverstone algo que Ecclestone ve impensable por el momento: "Es como todas esas personas con ideas que realmente no saben de lo que hablan", opinaba para finalizar el británico.

Por lo pronto, solo queda esperar a que lleguen a buen término todas las negociaciones, y que lleguen a una buena solución pronto. Si bien es cierto que Silverstone es la “cuna de la Fórmula 1”, donde empezó todo, la cita que no puede faltar en el calendario de este gran campeonato.