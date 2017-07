Próxima parada: Silverstone, hogar del motor

Google Plus

La F1 se vive desde hace 50 años. Y nació en Gran Bretaña. Los grandes constructores de hoy día, McLaren el más prestigioso; nacieron allí. Otros sin embargo abandonaron el camino, como Lotus, Aston Martin, entre muchos otros, o Williams, cuyo rendimiento parece no ser idóneo.

Y es que el trazado de Silverstone es un icono del automovilismo mundial. Se han visto carreras en el circuito inglés de 1948, aunque en un par de ocasiones, el Gran Premio de Gran Bretaña se ha disputado en otros trazados. Antiguamente fue usado como aeródromo, pues algunas partes son visibles, como la llamada “recta del hangar”.

McLaren, ¿reaccionará en su casa?

McLaren pero sobre todo Honda, van mal. El propulsor nipón no está a la altura de la máxima categoría del automovilismo. Los de Woking corren en casa, y no pueden defraudar a la afición (más aún). La mítica escudería, que ya hace el ridículo por intentar acabar carreras (no por su culpa, pues el chasis está a la altura de Mercedes o Ferrari, sino por el motor), esperará luchar por entrar en Q3 y acabar en los puntos pues Silverstone es un circuito donde una gran carga aerodinámica es requerida, estando el motor es un aspecto más secundario.

Lewis Hamilton, codo a codo con Vettel

El tricampeón correrá en su casa, con su afición. No puede fallar. Lewis tiene que ganar a la fuerza para ir quitando puntos a su máximo rival, Sebastian Vettel. Son 20 puntos los que le separan del alemán y si ganase el de Mercedes, con un posible Bottas segundo reafirmando un doblete de la marca de la estrella, el mundial se iría apretando más, pues sólo les separarían 10 puntos. A Lewis se le da bien Silverstone pues ha ganado un total de 4 veces (2008,2014, 2015 y 2016)

Análisis del circuito

Si bien es cierto que la carga aerodinámica es alta, debido a las rapidísimas rectas que ofrece Silverstone, como Maggots y Becketts, pasando a una velocidad de unos 230 km/h o incluso más. La velocidad punta suele situarse en torno a 310km/h o más, marcándose ésta en la recta del hangar, donde tiene la lugar la segunda zona de DRS. La primera se encuentra en la 4 recta, después de la curva “priory”. El circuito tiene un total de 18 curvas y el desgaste de los frenos será medio.

El blistering, o ampollas en los neumáticos, que ya estuvo presente en el Gran Premio de Austria, podría aparecer en Silverstone, delatando lo abrasiva que puede estar la pista.

Se dan un total de 52 vueltas, teniendo el trazado británico 5.901 metros.

Compuestos y previsión meteorológica

Pirelli traerá a Gran Bretaña las gomas superblandas, blandas y medias. Lo normal es ir a dos paradas, pues las gomas se suelen degradar rápido debido a las grandes temperaturas que el asfalto puede alcanzar aunque suele llover con frecuencia como fue el caso del año pasado.

El tiempo anuncia para el viernes y domingo sol con algunas nubes, aunque para la hora de la carrera hay un 22% de probabilidades de lluvia. No se espera agua para todo el fin de semana, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados centígrados.

Horarios

Entrenamientos libres 1y 2 (viernes): 10:00 a 11:30; 14:00 a 15:30

Entrenamientos libres 3 (sábado): 11:00 a 12:00

Clasificación (sábado): 14:00 a 15:00

Carrera (domingo): 14:00 (horario peninsular)